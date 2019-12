Big Belly Solar s'associe à McCarthy Capital pour accélérer sa croissance





NEEDHAM, Massachusetts, 13 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Big Belly Solar (« Bigbelly » ou « la société »), leader mondial des solutions de déchets intelligents pour les espaces publics, a annoncé aujourd'hui s'être associé à McCarthy Capital Fund VI (« McCarthy Capital ») pour recapitaliser la société et injecter des liquidités supplémentaires afin d'accélérer sa croissance. McCarthy Capital, une société de capital-investissement basée à Omaha, dans le Nebraska, gère plus d'un milliard de dollars de capital-investissement dans son portefeuille de sociétés et oeuvre à faire croître des sociétés en partenariat avec leurs équipes de direction.

Bigbelly a été le pionnier du secteur des déchets intelligents il y a plus de dix ans et compte actuellement plus de 60 000 unités alimentées à l'énergie solaire et gérées à distance déployées dans des villes, parcs, universités, aéroports et points de vente dans plus de 50 pays. L'investissement appuiera les plans de Bigbelly visant à accroître sa pénétration des marchés existants, notamment par l'entremise de sa plateforme en tant qu'offre d'abonnement de services, tout en développant de nouveaux débouchés intéressants dans les secteurs public et privé. Par ailleurs, l'investissement appuiera le développement de nouveaux produits, y compris l'expansion du système en une plateforme d'hébergement pour les technologies de communications sans fil, dont la technologie 4G LTE et l'infrastructure 5G en pleine croissance.

« En tant que leader reconnu du marché dans le secteur des déchets intelligents, nous sommes très fiers de ce que l'équipe de Bigbelly a créé. McCarthy Capital est un partenaire naturel en raison de sa philosophie de partenariat et de notre désir mutuel de continuer à innover tout en offrant le plus haut niveau de service à la clientèle sur le marché », a déclaré Brian Philips, président-directeur général de Bigbelly. « Je suis particulièrement enthousiaste à l'idée de pénétrer de nouveaux marchés et d'atteindre un niveau d'évolutivité qui n'aurait pas été possible auparavant. »

« Bigbelly a créé à elle seul le marché des déchets intelligents qui a eu un impact transformateur en créant des espaces publics plus propres dans les grandes villes du monde entier tout en aidant les municipalités à réaliser des opérations de collecte des déchets beaucoup plus efficaces et durables grâce à sa plateforme intelligente basée dans le cloud. La solution Bigbelly offre également les mêmes avantages dans de nombreuses activités du secteur privé telles que les parcs d'attractions, les aéroports ainsi que les campus d'entreprises et d'universités », selon BJ Hansen, vice-président de McCarthy Capital. « Nous sommes ravis de nous associer à Brian et à son équipe pour continuer à fournir des solutions IoT innovantes dans un nombre croissant de marchés. De fait, si vous parcourez le monde, vous êtes susceptible de rencontrer des unités Bigbelly dans toutes les villes que vous visitez. »

Stephens Inc. a agi à titre de conseiller financier exclusif de Bigbelly dans le cadre de cette opération.

À propos de McCarthy Capital

McCarthy Partners Management, LLC est un conseiller en placement agréé qui exerce ses activités sous le nom de McCarthy Capital. McCarthy Capital, dont le siège social se trouve à Omaha, dans le Nebraska, se concentre exclusivement sur les sociétés du marché intermédiaire inférieur. Depuis plus de 30 ans, l'organisation McCarthy travaille en partenariat avec des fondateurs, des familles et des équipes de direction exceptionnelles pour soutenir la croissance de leurs entreprises. Vous trouverez de plus amples informations sur McCarthy Capital à l'adresse www.mccarthycapital.com.

À propos de Bigbelly

Bigbelly (www.bigbelly.com) est le leader mondial des solutions intelligentes de gestion des déchets et de recyclage pour les espaces publics. Déployé dans des communautés, des campus et des organisations de plus de 50 pays, le système intelligent et connecté de gestion des déchets et de recyclage Bigbelly combine des stations de compactage intelligentes à énergie solaire et une plateforme de gestion dans le cloud afin d'optimiser les opérations de gestion des déchets. Avec Bigbelly, les clients bénéficient d'une réduction de collecte allant jusqu'à 80 %, en plus de gains en termes de propreté, d'exploitation, d'économie et d'environnement.

Pour plus d'informations sur Bigbelly, rendez-vous sur www.bigbelly.com. Vous pouvez également suivre Bigbelly sur Facebook, Twitter et Linkedin.

