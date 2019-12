/R E P R I S E -- Avis aux médias - Point de presse de Martin Ouellet/





QUÉBEC, le 12 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de René-Lévesque et leader parlementaire du Parti Québécois, Martin Ouellet, tiendra un point de presse, le vendredi 13 décembre, à 9 h 30.

Sujet : Un appui national pour demander au gouvernement d'agir pour le désenclavement de la Côte-Nord.

À cette occasion, le député sera accompagné de M. Jacques Létourneau, président de la CSN, et de M. Guillaume Tremblay, président du Conseil central de la Côte-Nord (CSN), ainsi que d'autres représentants des citoyens et des milieux municipal, économique, syndical et communautaire de la Côte?Nord et de Charlevoix.

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Le vendredi 13 décembre 2019



HEURE : 9 h 30



LIEU : Foyer Louis-Hippolyte-La Fontaine

Hôtel du Parlement

Québec

