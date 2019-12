/R E P R I S E -- Invitation aux médias - 1er anniversaire de la Déclaration conjointe pour revitaliser l'Est de Montréal - Dîner-conférence avec Chantal Rouleau et Valérie Plante/





MONTRÉAL, le 12 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, invitent les représentants des médias à un dîner-conférence organisé par la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. Elles y souligneront le 1er anniversaire de la signature de la Déclaration conjointe pour revitaliser l'Est de Montréal.

AIDE-MÉMOIRE



Date : Vendredi 13 décembre 2019



Heure : 11 h 30 à 13 h 45





Les allocutions débuteront à 12 h et une mêlée de presse sera tenue à la fin de l'événement.



Lieu : Plaza Antique 6086, rue Sherbrooke Est Montréal (Québec) H1N 1C1

L'inscription à l'évènement est gratuite pour les médias. Pour confirmer votre présence, veuillez communiquer avec Mme Daphne Ferguson, directrice Affaires publiques et gouvernementales à la Chambre de commerce de l'Est de Montréal, à l'adresse dferguson@ccemontreal.ca ou au 514 998-9554.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Communiqué envoyé le 13 décembre 2019 à 07:00 et diffusé par :