Retards et annulations de vols : la charte des droits des passagers aériens ratisse encore plus large





QUÉBEC, le 13 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La charte canadienne des droits des passagers aériens existe depuis l'été dernier et ratissera encore plus large à partir du 15 décembre. Fini les frais de réservation pour être assis près des enfants; c'est maintenant une obligation pour les transporteurs. De plus, la charte inclut désormais des indemnités en argent pour les retards et les annulations.

« 56 % des Canadiens1 ne sont pas au courant qu'ils ont des droits lorsqu'ils voyagent en avion. À titre de grand réseau d'agences de voyages au Québec, on croit qu'on a un rôle à jouer pour bien informer tous les consommateurs. »

- Philippe Blain, vice-président voyage de CAA-Québec

Après trois heures à patienter, le passager a droit à une indemnité en argent et le montant peut atteindre 1000$ après neuf heures. Les transporteurs ont aussi l'obligation de sortir leurs passagers du pétrin, quitte à leur réserver des sièges auprès d'un compétiteur afin qu'ils arrivent à destination. Ils doivent aussi assurer le confort des voyageurs qu'ils font attendre, en fournissant de la nourriture, des nuitées et des moyens de communication. Les obligations et les indemnités varient selon plusieurs facteurs. La charte est moins exigeante envers les transporteurs lorsqu'un retard ou une annulation est causé par un facteur hors de leur contrôle, comme une catastrophe naturelle. À l'opposé, elle en demande davantage lorsqu'un retard ou une annulation de vol est attribuable au transporteur, comme à la suite d'une erreur de planification.

Votre vol ne s'est pas passé comme prévu? Vous souhaitez connaître vos droits ou savoir comment faire une réclamation? L'essentiel est résumé dans le guide Voyages en avion : droits et recours préparé par CAA-Québec.

Plus besoin de payer pour être assis près de ses enfants

Pour faire en sorte qu'un enfant ne soit pas assis trop loin, les parents devaient parfois payer d'importants frais de réservation de sièges allant jusqu'à 100$ par personne par trajet. Cela ne sera plus nécessaire à partir du 15 décembre. La charte exige qu'un enfant de 4 ans ou moins soit assis à côté d'un parent, qu'un enfant de 5 à 11 ans soit placé dans la même rangée, séparé par un voyageur tout au plus, alors qu'un ado de 12 ou 13 ans ne doit pas être séparé d'un parent par plus d'une rangée.

Ces règles s'ajoutent à la charte canadienne des droits des passagers aériens (ou charte des voyageurs) qui était entrée partiellement en vigueur à l'été 2019 et qui prévoyait déjà des obligations en matière de communications claires, de refus d'embarquement (surréservation), de retards sur le tarmac, de perte ou de bris de bagages et de transport d'instruments de musique.

1 Sondage mené du 27 novembre au 4 décembre 2019 auprès d'un bassin de plus de 1 500 Canadiens. Un échantillon probabiliste de même taille aurait conduit à une marge d'erreur de ± 2,5 %, 19 fois sur 20.

