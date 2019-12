APARTMENT HOTEL MIMARU, un hôtel en ville pour les familles qui visitent le Japon, va offrir des chambres Pokémon le 24 décembre





Cosmos Initia Co., Ltd., dont le siège se trouve à Minato Ward à Tokyo, Yoshiyuki Takagi, président, en ligne à l'adresse https://www.cigr.co.jp/, membre du Daiwa House Group, en partenariat avec la société Pokémon, a annoncé la création de nouvelles chambres Pokémon dans des hôtels de la chaîne APARTMENT HOTEL MIMARU à Tokyo et Kyoto. Les clients pourront réserver ces chambres à partir du mardi 24 décembre. Les fans auront l'occasion de faire des réservations à partir de midi heure du Japon le mercredi 18 décembre.

APARTMENT HOTEL MIMARU, en ligne à l'adresse https://mimaruhotels.com/, est un hôtel de style urbain conçu pour répondre aux besoins des familles ou des groupes pour des séjours de moyen à long terme qui offre des chambres équipées de kitchenettes, de salons et de salles à manger. Grâce à l'espace et aux services qui permettent aux familles de se détendre dans des chambres de 40m2 (430,6 pieds2), cette chaîne hôtelière propose une nouvelle façon de séjourner au Japon.

Cinq sites MIMARU (voir note) à Tokyo et Kyoto préparent des chambres Pokémon qui enchanteront les fans de Pokémon du monde entier grâce à des objets d'art et des accessoires spécialement conçus pour les chambres. Consultez le site Web des réservations officiel de MIMARU à l'adresse https://mimaruhotels.com/, où les réservations seront disponibles à partir du mercredi 18 décembre, pour de plus amples informations.

Remarque : l'ouverture d'un hôtel est prévue pour le 6 février 2020 à Kyoto.

? Hôtels offrant des chambres Pokémon

Des chambres Pokémon seront disponibles dans les cinq hôtels suivants.

? MIMARU Tokyo, Ueno East, 4-26-3 Higashiueno, Taito-ku, Tokyo

À trois minutes à pied de la sortie Iriya de la gare JR Ueno

https://mimaruhotels.com/en/ja-jp/ueno-east/

? MIMARU Tokyo, Hatchobori, 3-8-8 Nihonbashi Kayabacho Chuo-ku, Tokyo

À deux minutes à pied de la sortie A5 ou B1 de la gare Hatchobori

https://mimaruhotels.com/en/ja-jp/hatchobori/

? MIMARU Kyoto, Shinmachi Sanjo, 105 Shinmachi-dori, Sankyo-dori, Nakagyo-ku, Kyoto

À cinq minutes à pied de la sortie 4-2 de la gare Karasuma-oike

https://mimaruhotels.com/en/ja-jp/shinmachi-sanjo/

? MIMARU Kyoto Station, 15-1 Higashisanjo, Higashikujo, Minami-ku, Kyoto

À deux minutes à pied de la sortie Hachijo Est de la gare JR Kyoto

https://mimaruhotels.com/en/ja-jp/kyoto-station/

? MIMARU Kyoto, Kawaramachi Gojo, 17-1 Hiraicho, Nishitakasegawasuji, Shimogyo-ku, Kyoto

Remarque : L'hôtel MIMARU Kyoto, Kawaramachi Gojo compte ouvrir ses portes le 6 février 2020

À trois minutes à pied de la sortie 1 de la gare Kiyomizu-gojo

https://mimaruhotels.com/en/ja-jp/kawaramachi-gojo/

???????© 2019 Pokémon. © 1995?2019 Nintendo, Creatures Inc., GAME FREAK Inc.

