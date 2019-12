BentallGreenOak annonce la vente d'un portefeuille d'actifs logistiques paneuropéen de son fonds GreenOak Europe Fund II





LONDRES, 13 décembre 2019 /PRNewswire/ -- BentallGreenOak (BGO) a annoncé la vente d'un portefeuille de 42 actifs logistiques qui se chiffrent au total à 1,5 million de mètres carrés (16,1 millions de pieds carrés). Les actifs ont été acquis entre octobre 2016 et février 2019 et sont situés en France, aux Pays-Bas, en Espagne et en Italie [i].

BGO est l'un des gestionnaires de placements les plus actifs du secteur de la logistique en Europe, qui a acquis ou géré plus de 3,6 millions de mètres carrés (38,7 millions de pieds carrés) d'actifs dans sept pays d'Europe de l'Ouest au cours des cinq dernières années.

Ne serait-ce qu'en 2019, BGO a acquis 1,45 million de mètres carrés (15,6 millions de pieds carrés) supplémentaires d'espace logistique de catégorie A pour ses fonds actuels.

« À titre de fonds à valeur ajoutée, la stratégie du fonds GreenOak Europe Fund II a consisté à acquérir des actifs individuels ou de petits portefeuilles hors marché, puis de créer de la valeur en louant des locaux inoccupés, en rénovant et en construisant de nouveaux bâtiments, en prolongeant et en renouvelant les baux et en augmentant le bénéfice net d'exploitation », a déclaré Francesco Ostuni, directeur de l'information des fonds propres européens chez BentallGreenOak. « BGO continue de penser que le secteur de la logistique offre l'un des meilleurs couples rendement-risque sur le marché de l'immobilier européen, et nous avons encore un capital conséquent à investir dans ce secteur car nos équipes identifient les opportunités dans toute l'Europe. »

L'approche intégrée de BentallGreenOak en termes de gestion d'actifs, de biens immobiliers et de promotion et sa vaste expérience dans le secteur de la logistique ont conduit à de belles réussites dans la location et la gestion d'actifs dans l'ensemble du portefeuille cédé. Sous la possession du fonds GreenOak Fund II, l'équipe de BentallGreenOak a réalisé les actions suivantes :

Location de 220 000 mètres carrés (2,4 millions de pieds carrés) de locaux inoccupés, ce qui a porté le taux d'occupation du portefeuille construit à près de 90 % (exception faite des actifs en cours de construction)

Rénovation ou agrandissement portant sur 435 000 mètres carrés (4,7 millions de pieds carrés) avec 11 locataires ou baux (soit 28 % du portefeuille)

Les baux renouvelés ou prolongés ont donné lieu à une augmentation de la durée moyenne pondérée des baux, qui est passée de 6,9 à 9,9 ans et de 7,4 à 10,3 ans jusqu'à leur échéance

Lancement ou finalisation de la construction de cinq nouveaux actifs s'élevant au total à 228 694 mètres carrés (2,5 millions de pieds carrés) dans deux pays et loués à six locataires

« Comme en témoigne la location et la stabilisation rapides et réussies des actifs logistiques des fonds I et II, l'équipe européenne de BentallGreenOak a mis au point une approche particulièrement sophistiquée et experte de l'acquisition, de la promotion immobilière, de la location et de la gestion des actifs et propriétés des actifs logistiques au nom de nos commanditaires », a déclaré Toby Phelps, responsable des fonds propres européens chez BentallGreenOak. « Notre équipe possède une expertise qui couvre toute la gamme des compétences, dont l'acquisition de sites, la conception et la planification, la promotion et la gestion de la construction, la location, la gestion des actifs et la gestion des relations avec les locataires. »

BentallGreenOak est une société de conseil de premier plan mondial en gestion de placements immobiliers, doublée d'un prestataire de services immobiliers reconnu à l'échelle planétaire. BentallGreenOak sert les intérêts de quelque 750 clients institutionnels qui représentent près de 48 milliards de dollars d'actifs sous gestion (au 30 septembre 2019). La société possède une expertise dans la gestion d'actifs de bureaux, de boutiques, de locaux industriels et de biens à logements multiples dans le monde entier. BentallGreenOak compte des bureaux dans 24 villes réparties dans 12 pays et possède une connaissance locale approfondie, une vaste expérience et des réseaux étendus dans les régions où elle investit et gère des actifs immobiliers pour le compte de ses clients. BentallGreenOak fait partie de SLC Management, qui est la branche institutionnelle de la gestion d'actifs traditionnels et alternatifs de Sun Life.

Les actifs sous gestion présentés ci-dessus comprennent des placements en fonds propres immobiliers et hypothécaires gérés par le groupe de sociétés BentallGreenOak et leurs filiales.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.bentallgreenoak.com .

[i] Toutes les activités d'investissement, de gestion et de cession en Italie ont été menées conformément à la réglementation locale et donc par l'intermédiaire de certains fonds immobiliers italiens gérés par DeA Capital SGR.

