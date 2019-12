/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Proulx visitera deux marchés de Noël de la région de Lanaudière/





QUÉBEC, le 12 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, visitera le Marché de Noël de L'Assomption et le Marché de Noël de Joliette pour y rencontrer les artisans et les producteurs locaux qui y sont exposants. Mme Isabelle Brais, épouse du premier ministre du Québec, M. François Legault, se joindra à Mme Proulx pour la visite du Marché de Noël de L'Assomption. En ces occasions, les représentantes et les représentants des médias pourront procéder à une captation d'images.

Date : Le vendredi 13 décembre 2019

Heures : 13 h : captation d'images

Marché de Noël de L'Assomption

270, boulevard de l'Ange-Gardien

L'Assomption (Québec) J5W 1R7



14 h 30 : captation d'images

Marché de Noël de Joliette

Place Bourget

Centre-ville de Joliette

