Le cabinet de conseil Arthur D. Little poursuit sa croissance avec un nouveau bureau à Varsovie





Arthur D. Little (ADL) a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau bureau en Pologne à Varsovie, qui sera dirigé par Piotr Baranowski.

Après l'ouverture de son bureau en Russie, ce lancement marque une nouvelle étape pour le premier cabinet de conseil créé au monde, qui compte désormais 42 bureaux. Sous la direction de Piotr Baranowski, qui affiche plus de 25 ans d'expérience professionnelle dans ce métier, ADL Pologne prévoit d'agrandir rapidement son équipe pour répondre aux besoins du marché polonais.

Ignacio Garcia Alves, PDG d'Arthur D. Little, déclare: «Arthur D. Little accompagne de nombreux clients en Pologne depuis plusieurs années ; l'ouverture d'un bureau de Varsovie nous semblait donc une progression évidente. La Pologne se distingue pour encourager les investissements dans l'économie et les infrastructures numériques, y compris les transports, la logistique, la fabrication et l'urbanisation. Grâce à notre connaissance approfondie de ces secteurs, nous avons la conviction de pouvoir apporter les solutions innovantes aux entreprises et aux organisations confrontées à de nouvelles ruptures. »

Pour Piotr Baranowski, directeur associé en charge d'Arthur D. Little Pologne: «Je suis particulièrement fier de rejoindre Arthur D. Little, un cabinet de conseil réputé pour sa capacité unique à allier stratégie, innovation et transformation. Je souhaite ardemment développer notre équipe et renforcer notre position sur le marché polonais, tout en contribuant à résoudre les problèmes les plus complexes de nos clients. »

Avant de rejoindre Arthur D. Little, Piotr dirigeait Solon Management Consulting en Pologne et était auparavant directeur associé chez PwC, dont il dirigeait la practice Technologie, Média et Télécommunications (TMT).

Le bureau d'Arthur D. Little en Pologne est situé à:

Arthur D. Little Sp. zoo.

Avenue du Parc

Ul. Wspólna 70 (12e étage)

00-687 Varsovie

Pologne

