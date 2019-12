Clôture des négociations salariales de 2019





Les négociations salariales entre Syngenta et les représentations du personnel des sites de la Suisse du Nord-Ouest et de Dielsdorf se sont déroulées cette année encore dans une atmosphère ouverte et constructive.

Les partenaires de négociation se sont mis d'accord sur une augmentation de 1,3 pour cent de la masse salariale pour tous les collaborateurs. La masse salariale augmentée sera à la disposition des supérieurs hiérarchiques pour des adaptations individuelles du salaire à compter du 1er avril 2020.

«Nous sommes convaincus que l'augmentation de la masse salariale convenue avec les représentations du personnel représente une bonne évolution des salaires dans l'environnement économique actuel, compte tenu de tous les facteurs pertinents», a déclaré Roman Mazzotta, Directeur de Syngenta Suisse.

