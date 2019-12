Une marque italienne d'éclairage architectural adopte la série de LED à spectre naturel SunLike de Seoul Semiconductor pour ses luminaires motorisés dotés de commandes sans fil intelligentes





Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), un chef de file mondial de l'innovation dans le domaine des technologies LED, a annoncé être parvenu à concevoir un éclairage intelligent, la série de LED à spectre naturel SunLike, en collaboration avec Casambi Technologies Oy (« Casambi »), un concepteur de premier plan de systèmes de commande d'éclairage sans fil exploitant la technologie Bluetooth Low Energy (BLE). L'entreprise a également annoncé que la série de LED SunLike avait été adoptée par la marque d'éclairage architectural de conception italienne formalighting Ltd. (« formalighting »), un fabricant mondial de systèmes et de solutions d'éclairage, pour sa nouvelle gamme de luminaires motorisés à commandes sans fil intelligentes.

Les packages SunLike de LED COB ont été adoptés par formalighting pour ses nouveaux dispositifs : Moto-Zero 40 Compasso et Moto-Zero 66 Zoom, appartenant à la catégorie des spots motorisés sur rail. Dans ce secteur, le Moto-Zero 40 Compasso est reconnu comme étant le luminaire motorisé le plus compact au monde, alors que le Moto-Zero 66 Zoom offre surtout la meilleure sélection d'éclairages LED destinée aux musées, aux galeries d'art et aux espaces commerciaux. La technologie intégrée à ces luminaires motorisés rend possible une commande plus intelligente de l'angle de faisceau et des mouvements du dispositif, susceptible d'être incliné verticalement à 90° dans deux directions et de pivoter horizontalement à 360°. L'intensité et l'ajustement du blanc de la lumière sont contrôlés à l'aide de la technologie Bluetooth de CASAMBItm.

Les LED intégrées de la série SunLike sont les premières au monde à produire une lumière correspondant de près au spectre de la lumière naturelle du soleil. Elles sont en effet optimisées pour couvrir le spectre lumineux naturel et sont caractérisées par un indice de rendu des couleurs (IRC) de 97, proche de celui de 100 de la lumière du soleil, et donc plus élevé que celui des LED classiques égal à 80. Les spots sont conçus pour faire ressortir les tons les plus naturels des objets particulièrement sensibles aux couleurs. Ils apportent également des avantages considérables en termes de dynamisme des couleurs, de détails du contraste et de qualité homogène de la lumière grâce à une réduction du pic de lumière bleue pour se rapprocher de la courbe spectrale de la lumière du soleil, ce qui permet d'atténuer les éblouissements et la réflexion diffuse.

Les LED de la série SunLike représentent également un éclairage centré sur l'humain et ont été identifiées comme des sources lumineuses clés capables de promouvoir le bien-être humain, comme en attestent les résultats d'une vaste étude récemment menée sur le sommeil par le professeur Christian Cajochen et son équipe de l'université de Bâle, en Suisse. L'étude intitulée « Effect of Daylight LED on Visual Comfort, Melatonin, Mood, Waking Performance, and Sleep » (« Effet des LED à spectre naturel sur le confort visuel, le taux de mélatonine, l'humeur, les performances de réveil et le sommeil ») a été publiée dans le « Journal of Lighting and Research Technology » le 24 mars 2019. Extrait de l'étude : « Nous avons la preuve que les solutions LED de lumière diurne [à spectre naturel] ont des effets positifs sur le confort visuel, la vigilance diurne, l'humeur et l'intensité du sommeil chez des volontaires en bonne santé. »

« La nature de la lumière, devant assurer un rendu des couleurs de haute qualité, est d'une importance vitale pour la réussite des expositions dans les musées et les galeries d'art et pour la présentation des produits dans le commerce de détail. Elle l'est également pour promouvoir le bien-être en créant des environnements de travail intérieurs plus sains et productifs. Les LED à spectre naturel de la série SunLike permettront aux designers d'éclairage de répondre aux exigences de conception les plus draconiennes et de livrer une expérience client différenciée », a déclaré Carlo Romiti, vice-président des ventes pour l'Europe chez Seoul Semiconductor. « Nous sommes ravis de lancer sur le marché européen l'éclairage LED intelligent de la série SunLike en collaboration avec Casambi et formalighting. Nous sommes d'avis que l'association source lumineuse LED ne représentant aucun risque pour la santé/nouvelle technologie de commande sans fil intelligente profitera aux clients en leur procurant à la fois un bien-être substantiel et d'importants bienfaits liés aux couleurs vives. »

Seoul Semiconductor a mis au point la série SunLike de LED à spectre naturel en 2017, en faisant appel à la technologie spectrale TRI-R de Toshiba Materials. Ces LED sont devenues la première source lumineuse à se rapprocher étroitement du spectre de la lumière naturelle du soleil.

À propos de formalighting

Célébrant 50 ans de vision, de dévouement et d'innovation, formalighting est un fabricant mondial de solutions et de systèmes d'éclairage architectural de conception italienne, dont l'offre de produits adaptable et de haute qualité s'étend à l'international, à la fois sur le marché des espaces intérieurs et extérieurs. Basée à Milan et Hong Kong, disposant de bureaux en Chine, au Royaume-Uni et aux États-Unis et collaborant avec un ensemble de filiales internationales et de partenaires triés sur le volet, formalighting assoit toujours plus sa présence internationale en pénétrant sur des marchés tels que l'Australie, le Japon, l'Asie du Sud-Est, l'Inde et le Moyen-Orient. formalighting propose à ses clients une gamme accessible et concurrentielle de produits de catalogue standard conformes aux normes CB, CE, CCC et UL. Par ailleurs, des solutions d'éclairage personnalisées et des dispositifs de conception FEO sont disponibles grâce à la division interne d'ingénierie de formalighting et aux installations de fabrication que l'entreprise détient à part entière. Soutenue par son équipe cosmopolite de professionnels de l'éclairage et son réseau mondial de distributeurs formés et dévoués, formalighting jouit d'un vaste portefeuille de projets dont la réputation n'est plus à faire. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.formalighting.com.

À propos de Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor développe et commercialise des LED destinées aux marchés de l'automobile, de l'éclairage général, de l'éclairage spécialisé et du rétroéclairage. En tant que deuxième plus grand fabricant mondial de LED, à l'exclusion du marché captif, Seoul Semiconductor détient plus de 14 000 brevets et propose une vaste gamme de technologies et de produits LED innovants de grande consommation, tels que la gamme SunLike, qui offre la meilleure qualité d'éclairage au monde grâce à une LED de nouvelle génération permettant un éclairage centré sur l'humain et optimisé pour respecter les rythmes circadiens ; WICOP, une LED sans boîtier à structure simplifiée offrant une uniformité de couleurs inégalée sur le marché et des économies de coûts au niveau du dispositif et assurant une densité lumineuse élevée et une conception souple ; la série NanoDriver, les drivers de LED de 24W CC les plus compacts au monde ; Acrich, la première technologie de LED CA haute tension, conçue en 2005 et exploitant toutes les technologies LED CA, de la fabrication des puces à celle des modules et des circuits ; et nPola, un nouveau produit LED fondé sur la technologie de substrat de GaN, fournissant une puissance dix fois supérieure à celle des LED classiques. UCD est un écran bénéficiant d'une vaste palette de couleurs, et fournissant plus de 90 % du système NTSC. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.seoulsemicon.com/en.

