Mary Kay fait progresser l'engagement en faveur de l'autonomisation mondiale des femmes, au forum du Pacte mondial des Nations Unies pour l'égalité des sexes





Dans le cadre de son engagement continu envers l'autonomisation et l'entrepreneuriat des femmes, Mary Kay Inc., aux côtés de Warner Bros., de Qualcomm et d'autres, a récemment abordé les avantages économiques, sociaux et de durabilité, de l'égalité entre les sexes à l'échelle mondiale, lors du forum du Pacte mondial des Nations Unies pour l'égalité des sexes, un événement organisé par Global Compact Network USA (GCNUSA) à Los Angeles, en Californie. L'événement régional a eu lieu au siège de Metro au One Gateway Plaza, et les participants ont été invités à explorer les nombreuses façons dont les entreprises peuvent prendre des mesures concernant l'Objectif de développement durable 5 (ODD 5) des Nations Unies, pour promouvoir l'égalité des sexes sur le lieu de travail, sur le marché et au sein de la communauté.

Approuvé par les chefs d'entreprise, l'évènement Global Compact est un cadre pratique pour le développement, la mise en oeuvre et la présentation des politiques et pratiques de développement durable, offrant aux participants un large éventail de flux de travail, d'outils et de ressources de gestion, tous conçus pour aider à faire progresser les modèles commerciaux et les marchés durables. Avec plus de 10 000 entreprises et autres parties prenantes participantes, originaires de plus de 160 pays et engagées dans 68 réseaux nationaux, l'évènement est la plus importante initiative de développement durable corporatif volontaire, au monde.

L'ODD 5 fait référence au cinquième des Objectifs de développement durable des Nations Unies, adoptés par tous les États membres des Nations Unies en 2015, et qui constitue un appel universel à l'action pour mettre fin à la pauvreté, protéger la planète et garantir à tous la paix et la prospérité d'ici 2030. L'ODD 5 est axé sur l'élimination de toute discrimination à l'égard des femmes et des jeunes filles, ce qui est non seulement un droit humain fondamental, mais également crucial pour un avenir durable. Il est prouvé que l'autonomisation des femmes et des jeunes filles stimule la croissance économique et le développement.

« Chez Mary Kay, nous défendons avec passion les droits et l'autonomisation des femmes dans le monde, depuis notre fondation en 1963 », a déclaré Deborah Gibbins, directrice d'exploitation, de Mary Kay, Inc. « Des événements comme le Pacte mondial des Nations Unies pour l'égalité des sexes favorisent le dialogue entre les dirigeants d'entreprises et les leaders communautaires, afin de montrer de quelles façons nous pouvons faire la différence et promouvoir un changement significatif dans notre cheminement vers l'ODD 5. »

Mme Gibbins a participé à l'événement des Nations Unies dans le cadre d'un panel sur le rôle de la direction d'entreprise dans l'égalité des sexes. Les autres panélistes étaient Kim Williams, vice-présidente exécutive et directrice financière de Warner Bros. Entertainment, et Rashmi Char, vice-présidente de l'ingénierie chez Qualcomm. Le panel était modéré par Holly Smithson, PDG d'Athena. Nina Hachigian, adjointe du maire de Los Angeles et spécialiste des affaires internationales, était également présente.

« L'égalité des sexes sur le lieu de travail offre de réels avantages à tous », a ajouté Deborah Gibbins. « Je mets au défi nos pairs dans le monde des affaires, de s'engager publiquement envers la parité entre les sexes par le biais du recrutement, du développement et de la promotion des femmes, ainsi que de l'encouragement du leadership féminin dans l'ensemble de leurs organisations. Selon ONU Femmes, si l'on continue au rythme actuel, il faudra 140 ans avant que l'on atteigne la parité entre les sexes dans les postes de direction. Nous pouvons et nous devons faire mieux. Cet événement représente une étape importante, car il nous permet de travailler avec d'autres personnes actives dans le milieu des affaires et de l'investissement, ainsi que dans le secteur gouvernemental et universitaire, et qui sont tout aussi passionnées que nous par la résolution de ce problème. »

À propos de Mary Kay

Mary Kay Ash, l'une des premières « briseuses de plafonds de verre », a fondé sa société de beauté il y a plus de 56 ans, avec trois objectifs à l'esprit : développer des opportunités enrichissantes aux femmes, proposer des produits irrésistibles, et rendre le monde meilleur. De ce rêve est née une entreprise qui représente aujourd'hui plusieurs milliards de dollars avec des millions de commerciaux indépendants dans près de 40 pays. Mary Kay a pour vocation d'investir dans la science qui sous-tend la beauté et dans la fabrication de soins de la peau, de produits cosmétiques de couleur, de suppléments nutritionnels, et de parfums, à la pointe de la technologie. Mary Kay s'engage à valoriser les femmes et leurs familles en s'associant à des organisations du monde entier, en se concentrant sur le soutien à la recherche sur le cancer, en protégeant les survivantes des violences conjugales, en embellissant nos communautés et en encourageant les enfants à poursuivre leurs rêves. La vision initiale de Mary Kay Ash continue de rayonner, un rouge à lèvres à la fois. Pour en savoir plus, consultez MaryKay.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 12 décembre 2019 à 21:55 et diffusé par :