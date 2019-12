"The ABCs of SMBs" ? Dernier rapport d'AGC sur le marché des logiciels et des services pour les PME, estimé à 380 milliards de dollars





AGC Partners a le plaisir d'annoncer la sortie de son dernier document de réflexion sur le secteur : "The ABCs of SMBs" (L'ABC des PME). Ce document étudie le marché de la vente de logiciels et de services aux petites et moyennes entreprises (PME) dans le monde entier, ainsi que les fournisseurs de technologies et les stratégies utilisées pour pénétrer au mieux ce marché mal desservi et en croissance rapide. La facilité d'utilisation et le faible coût du modèle de prestation SaaS a ouvert le marché des PME, entraînant 380 milliards de dollars de dépenses logicielles.

AGC Partners termine actuellement sa 17e année d'activité avec des chiffres records en termes de recettes, de bénéfices et de contrats signés. Nous avons créé la plus importante boutique technologique mondiale axée sur les fusions et acquisitions de moyennes capitalisations et de micro-capitalisations, ainsi que sur les marchés du financement de la croissance. Avec 98 contrats signés et 387 transactions achevées, AGC Partners est le leader des transactions SaaS. Nous avons constitué une solide équipe de spécialistes des technologies bancaires composée de 20 associés dans 10 bureaux, dont Londres, New York, Boston et San Francisco.

Les PME sont différentes des grandes entreprises, elles nécessitent une stratégie fondamentalement différente pour la commercialisation. Une version réduite d'une offre entreprise est presque garantie d'échouer. Les vendeurs de logiciels doivent maintenir une attention particulière sur les données économiques unitaires et une approche à faible coût des ventes afin de minimiser les coûts liés à l'acquisition et à l'attrition de clients et de maximiser les volumes.

Il s'agit de la 200e publication d'AGC Partners dans le cadre de sa série Insights. AGC Partners a étudié presque tous les segments de l'écosystème technologique, les sociétés privées et créant la rupture les plus intéressantes, ainsi que les activités de mobilisation de capitaux et de fusion et acquisition dans l'ensemble du paysage technologique.

À propos d'AGC Partners

AGC Partners est une banque d'investissement technologique internationale et un consultant SaaS de premier plan. Depuis la création d'AGC en 2003, nous avons finalisé 387 transactions de fusion et acquisition et de capital de croissance dans le secteur des technologies avec les plus importants acheteurs stratégiques et professionnels du capital-investissement en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Notre passion est de trouver et de travailler avec des entrepreneurs prometteurs et des sociétés en croissance, pour les aider à réaliser leur vision d'entreprise et à conclure la meilleure affaire de leur vie. De plus amples informations à notre sujet sont disponibles sur le site www.agcpartners.com.

