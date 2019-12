LabTwin reconnu comme finaliste de l'édition 2019 des Fierce Innovation Awards - Sciences de la vie





LabTwin, le premier assistant au monde de laboratoire numérique alimenté par IA et commande vocale, a annoncé aujourd'hui qu'il a été sélectionné comme finaliste de l'édition 2019 des Fierce Innovation Awards de Questex : Sciences de la vie, édition 2019. Le concours, un programme de récompenses après évaluation par les pairs de l'éditeur de FierceBiotech et FiercePharma, met en relief les sociétés dont les solutions, les technologies et les services innovants ont un impact positif sur les sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques.

Les évaluateurs des applications comprenaient un panel exclusif de dirigeants des principales sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques, dont notamment Astellas, PPD Corporate Development & Strategy, Signant Health, Medidata Solutions, Accenture's Global Applied Life Sciences Solutions Practice, Angelica Therapeutics, (NIHR) Clinical Research Network, Biotech Research Group, Ostuaka Pharmaceuticals, AstraZeneca, et Brightlnsight, une société Flex. La liste complète des juges peut être consultée sur le site https://fiercelifesciencesawards.secure-platform.com/a/page/judges.

Les évaluateurs ont sélectionné l'assistant de laboratoire numérique à commande vocale de LabTwin comme finaliste dans la catégorie Innovation technologique.

Les lauréats des six catégories différentes seront annoncés dans le Rapport 2019 sur l'innovation dont la publication par FierceHealthcare est prévue le mardi 18 décembre . Le Rapport sur l'innovation mettra en exergue les meilleurs produits, services et innovations de l'année.

« Nous sommes honorés d'avoir été reconnus comme finaliste parmi d'autres entreprises technologiques innovantes de la communauté des sciences de la vie, » a déclaré Magdalena Paluch, co-fondatrice et PDG de LabTwin. « L'assistant à commande vocale de LabTwin est utilisé par des centaines de scientifiques dans les plus grandes sociétés biopharmaceutiques et institutions universitaires du monde entier et nous sommes heureux de voir que notre produit leur permet de faire la différence dans leurs recherches et leurs découvertes. »

L'assistant de laboratoire numérique à commande vocale de LabTwin apporte une solution à un problème majeur dans les laboratoires de recherche : les scientifiques passent 50 à 80 % de leur temps dans leur laboratoire sans aucune facilité pour accéder ou enregistrer des informations. Les informations ainsi perdues peuvent rendre difficiles la reproduction de la recherche et l'identification des sources d'erreur, ce qui entraîne une perte de temps et d'argent. LabTwin s'appuie sur les technologies d'apprentissage automatique et de reconnaissance vocale pour pallier cet écart, en permettant aux entreprises des sciences de la vie d'économiser temps et argent, de réduire les taux d'erreur et d'améliorer l'efficacité de la recherche

À propos de Questex

Chez Questex, nous sommes passionnés par l'optimisation des résultats opérationnels. Nous mettons en rapport acheteurs et vendeurs et nous les aidons à atteindre leurs objectifs. Nous sommes connectés, sur des appareils et nous vivons avec des engagements expérimentiels. Nous comprenons le comportement de l'acheteur et l'évolution de ses besoins. Nous les mettons en relation avec le vendeur via des points de contact en continu. De la découverte à l'achat et de l'achat à la promotion, nous fournissons un accès inégalé, une compréhension de la problématique, un engagement et des solutions clé en main, le tout centralisé en un seul endroit.

À propos de LabTwin

LabTwin crée la prochaine génération d'outils de laboratoire numériques pour les laboratoires intelligents, en commençant par le premier assistant de laboratoire à commande vocale au monde. Avec LabTwin, les scientifiques peuvent collecter des données, accéder à des informations, gérer des expériences et rationaliser la documentation simplement en parlant. L'assistant intelligent de LabTwin s'appuie sur la technologie de reconnaissance vocale et d'apprentissage automatique pour simplifier la capture de données, structurer des informations précieuses et fournir des suggestions aux scientifiques en temps réel afin qu'ils puissent prendre des décisions basées sur des données plus affûtées. Avec pour mission de responsabiliser les scientifiques, LabTwin est soutenu par Sartorius et BCG Digital Ventures. Son assistant à commande vocale est utilisé par des centaines de scientifiques dans les principales sociétés biopharmaceutiques et institutions universitaires du monde entier, notamment le Deutsches Primatenzentrum (DPZ), le Centre médical de l'Université de Göttingen et l'Université de Californie à San Francisco.

