Priyanka Chopra Jonas et Crocs vont faire don de 50 000 paires de Classic Clogs à l'UNICEF





Crocs, Inc. (NASDAQ : CROX), en partenariat avec l'ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF Priyanka Chopra Jonas, a annoncé aujourd'hui que 50 000 paires de sabots Crocs Classic allaient être données au cours de la prochaine année à des écoliers défavorisés du Belize par le biais de l'UNICEF. Cette contribution caritative va dans le sens de la double mission de l'actrice qui est d'aider les enfants du monde entier et de leur offrir plus de possibilités de poursuivre leurs études.

Récemment, Crocs a annoncé que l'actrice, activiste et entrepreneure récompensée Priyanka Chopra Jonas allait être ambassadrice mondiale de la marque pour sa campagne de marketing de 2020 « Come As You Are ». Un élément spécial du partenariat est cette collaboration visant à soutenir conjointement l'UNICEF.

« Chez Crocs, nous pensons qu'être à l'aise dans ses propres chaussures est une première étape pour accéder à une éducation de qualité », a déclaré Heidi Cooley, vice-présidente du marketing mondial chez Crocs. « Avec ce don, nous espérons offrir des chaussures à plus de la moitié des écoliers fréquentant des établissements primaires et secondaires au Belize, tout en réduisant le fardeau financier de leur famille. »

« En tant qu'ambassadrice mondiale de l'UNICEF, je me suis engagée à rapprocher des organisations qui, ensemble, peuvent avoir un impact important et positif sur les enfants du monde entier », a déclaré Priyanka Chopra Jonas. « Collaborer avec Crocs pour distribuer plus de 50 000 paires de leurs Classic Clogs va avoir un impact énorme sur les enfants d'âge scolaire au Belize. Cela va réduire les obstacles à l'éducation, et aussi atténuer les facteurs de stress dus à la condition sociale et à la pression des camarades quand on ne dispose pas des ressources de base que beaucoup tiennent pour acquises. »

Les obstacles à l'éducation au Belize comprennent la pauvreté, le handicap, une scolarisation tardive et une préparation inadéquate au primaire, entre autres facteurs. En novembre, des membres d'UNICEF USA et de Crocs ont visité le Belize, où ils ont initialement distribué 25 000 paires de Crocs à des écoliers, ce qui représente la première moitié de ce don. Une vidéo documentant ce voyage et montrant de façon directe l'impact positif de la contribution est disponible en lien ici.

« UNICEF USA est reconnaissant envers Crocs pour ce généreux don de chaussures qui vont aider à éliminer l'un des obstacles à la fréquentation scolaire au Belize, surtout durant l'éducation pré-scolaire », a déclaré Gabriella Morris, vice-présidente principale des partenariats stratégiques chez UNICEF USA. « L'éducation est essentielle pour que les enfants réalisent leur plein potentiel, et ensemble, nous pouvons aider à donner à chaque enfant une éducation de qualité. »

À propos de Crocs, Inc.

Crocs, Inc. (Nasdaq : CROX) est un leader mondial des chaussures décontractées innovantes pour hommes, femmes et enfants, combinant confort et style avec une valeur que les consommateurs connaissent et apprécient. Le matériau exclusif Croslitetm de Crocs, une technologie de chaussure moulée, est utilisé dans la grande majorité de la collection de Crocs et assure un confort exceptionnel à chaque pas.

En 2019, Crocs déclare qu'il n'y a aucune incompatibilité entre s'exprimer de manière ouverte et être confortable. Pour en savoir plus sur Crocs ou sur notre campagne mondiale Come As You Aretm, rendez-vous sur www.crocs.com, ou suivez @Crocs sur Facebook, Instagram et Twitter.

À propos de l'UNICEF

Présent dans plus de 190 pays et territoires, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (United Nations Children's Fund, UNICEF) a pour mission de donner la priorité aux enfants. L'UNICEF a aidé à sauver plus de vies d'enfants que n'importe quelle autre organisation humanitaire, en apportant des soins de santé et des vaccinations, de l'eau potable, des installations sanitaires, des aides à la nutrition et à l'éducation, des secours d'urgence, etc. UNICEF USA soutient le travail de l'organisation par le biais de collectes de fonds, de campagnes de sensibilisation et d'initiatives d'éducation menées aux États-Unis. Ensemble, nous oeuvrons pour qu'advienne le jour où aucun enfant ne mourra de causes évitables et où chaque enfant pourra vivre une enfance protégée et en bonne santé. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web www.unicefusa.org.

