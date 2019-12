Andersen Global renforce sa présence au Nigeria avec The New Practice





Andersen Global a signé un accord de collaboration avec le cabinet d'avocats The New Practice (TNP), sis à Lagos, étendant ainsi son empreinte mondiale en Afrique et renforçant sa présence au Nigeria.

Fondé en 2007, TNP est dirigé par l'avocat Baba Alokolaro et emploie plus de 20 juristes. Le cabinet propose un large éventail de services juridiques destinés aux entreprises dans plusieurs disciplines, notamment les marchés de capitaux, la résolution de litiges commerciaux, la finance d'entreprise, les infrastructures, la construction, l'immobilier, l'énergie et les ressources naturelles, les entreprises, le commerce, les fusions et acquisitions, les capitaux privés, la FinTech, la technologie, l'e-commerce et le conseil.

« Notre cabinet est animé par une conviction profonde : nous voulons améliorer l'industrie et offrir des résultats et des solutions innovants à nos clients. Voilà pourquoi nous sommes ravis de notre collaboration avec Andersen Global », a déclaré Baba Alokolaro. « C'est l'occasion pour nous de développer notre offre de services et d'élargir notre plateforme mondiale en toute transparence et en adéquation avec les valeurs de notre cabinet. »

Mark Vorsatz, directeur d'Andersen Global et PDG d'Andersen a ajouté : « Ce groupe stratégique vient idéalement consolider notre stratégie africaine et compléter notre plateforme au Nigeria. Baba Alokolaro et son équipe font preuve des valeurs de notre entreprise, qui sont la responsabilité et la transparence. Ils s'engagent également à offrir à leurs clients des services d'exception. L'équipe TNP travaille en étroite collaboration avec notre équipe Andersen Tax au Nigeria. Ce partenariat est essentiel pour continuer notre expansion en Afrique. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 5 000 collaborateurs à travers le monde, et est présente dans plus de 166 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 12 décembre 2019 à 17:55 et diffusé par :