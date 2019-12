Mise à jour d'un avis de rappel d'aliments - Rappel de « Chopped Kit » - Tournesol croquant de marque Fresh Express en raison de la bactérie E. coli O157:H7

Anges Québec est heureux d'annoncer l'arrivée de deux nouveaux administrateurs sur son conseil d'administration : Philip Hazeltine et Kathleen Ngassam. Respectivement experts de l'entrepreneuriat juridique et de la gestion de projet, Philip et...

La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, accompagnée du député d'Arthabaska, monsieur Éric Lefebvre, a annoncé aujourd'hui que le projet d'agrandissement et de réaménagement de l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska vient de franchir une...