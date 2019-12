We Shall Overcome: Une célébration musicale du Dr. Martin Luther King, Jr.





Le 16 janvier 2020, la Place des Arts vibrera au son du gospel, de la musique classique, du jazz et de la musique de Broadway en l'honneur du Dr. Martin Luther King Jr.

MONTRÉAL, le 12 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La Place des Arts est fière de présenter le spectacle We Shall Overcome: Une célébration musicale du Dr. Martin Luther King, Jr. le jeudi 16 janvier 2020 au Théâtre Maisonneuve. Inspiré par les paroles et les actions du Dr Martin Luther King, Jr. et construit autour d'extraits de discours de celui-ci, We Shall Overcome présente des morceaux tirés des traditions musicales afro-américaines qui ont électrisé des générations d'activistes et de défenseurs des droits civiques.

Ce spectacle mêle tradition musicale et culture vivantes et puise dans le gospel traditionnel et moderne, la musique classique, le jazz, les productions de Broadway, les chants religieux et, notamment, dans les répertoires d'Aretha Franklin, de Wynton Marsalis, de Duke Ellington, de Stevie Wonder, de Nina Simone et de Donny Hathaway. Grâce à sa compréhension particulière de chaque genre, Damien Sneed, producteur et directeur musical, est en mesure d'embrasser aisément, durant un même spectacle, un horizon musical aussi varié.

La carrière de Damien Sneed l'a mené à explorer un éventail impressionnant de genres musicaux. Il a collaboré avec Wynton Marsalis et assuré la direction musicale d'importantes oeuvres originales de ce dernier, il a régulièrement accompagné Jessye Norman et travaillé aux côtés de Lawrence Brownlee, et pris part à de nombreuses tournées de Diana Ross, d'Aretha Franklin et des Clark Sisters. Damien Sneed sera accompagné d'une dizaine des plus grands talents musicaux du monde - chanteurs et musiciens de différents horizons - sur scène.

Points à retenir :

Le spectacle du 16 janvier à la Place des Arts est le seul arrêt canadien de la tournée nord-américaine en 2020

L'événement a lieu le lendemain du 90e anniversaire de la naissance du Dr. King, et 4 jours avant le « Martin Luther King Jr. Day 2020 »

We Shall Overcome

Une célébration en musique du Dr Martin Luther King, Jr. mettant en vedette Damien Sneed

Théâtre Maisonneuve, Place des Arts

16 janvier 2020

Billets : www.placedesarts.com

Conversation « Les droits civiques : identité, oppression et émancipation »

Le 9 janvier 2020 à 17h - Gratuit

Espace public intérieur de la Place des Arts

Échange d'idées, discussion vivante, intervenants issus de diverses sphères sociales et culturelles : durant Les conversations Place des Arts, des invités chevronnés partagent leur point de vue sur des thèmes de fond dont traitent les différents spectacles et activités au programme à la Place des Arts et qui résonnent à l'échelle de la société.

Le bagage historique des communautés ayant vécu l'oppression est devenu pour plusieurs de leurs membres un moteur de transformation salutaire. Comment celui-ci peut-il éclairer le présent et le futur et permettre de changer les perceptions, les cadres sociaux et façonner une société égalitaire où tous peuvent s'épanouir? Prenant appui sur le spectacle musical We Shall Overcome, inspiré des paroles du Dr Martin Luther King, Jr., et sur la pièce Héritage, à l'affiche au Théâtre Jean-Duceppe, la Place des Arts propose d'aborder l'histoire des droits civiques pour discuter d'identité culturelle et de l'évolution des moeurs en regard de communautés ayant vécu l'oppression.

Animateur : Philippe Fehmiu

Invités : Michael Farkas, président du Mois de l'Histoire des Noirs, Mireille Metellus, comédienne de la distribution de Héritage chez Duceppe, Alexandra Lorange, juriste et chercheure en droit constitutionnel

Téléchargez les biographies (en anglais seulement), les photos, la musique et les vidéos ici

À propos de la Place des Arts

La Société de la Place des Arts de Montréal a pour objets d'exploiter une entreprise de diffusion des arts de la scène et d'administrer la Place des Arts de Montréal, l'Amphithéâtre Fernand-Lindsay à Joliette et d'établir la programmation artistique dans la Maison symphonique pour les organisations autres que l'Orchestre symphonique de Montréal. Ces activités ont particulièrement pour but de procurer un lieu de résidence aux organismes artistiques majeurs, de favoriser l'accessibilité aux diverses formes d'art de la scène et de promouvoir la vie artistique et culturelle au Québec. Elle produit, coproduit et accueille des oeuvres artistiques d'ici et d'ailleurs mettant en scène des artistes de la relève autant que des vedettes internationales en collaboration avec des organismes artistiques, des producteurs, des créateurs et tout le milieu culturel.

