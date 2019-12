Invitation aux médias - Cérémonie de remise de médailles





QUÉBEC, le 12 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à la première cérémonie de remise de la Médaille Premiers Peuples (Premières Nations) du lieutenant-gouverneur du Québec.

La Médaille sera remise à une personne de chacune des 10 nations autochtones du Québec.

La Médaille Premiers Peuples du lieutenant-gouverneur du Québec vise à reconnaître la contribution exceptionnelle de membres des Premières Nations et de la Nation inuite. Cette reconnaissance met en lumière le parcours de personnes remarquables qui, par leurs réalisations, leur implication et leur engagement, contribuent au rayonnement de leur communauté, de leur nation ou des Premiers Peuples à l'échelle du Québec ou du Canada ou encore à l'international. Les récipiendaires sont reconnus comme des personnes inspirantes et porteuses de changement quant aux défis sociaux, culturels, communautaires et économiques des Premiers Peuples.

La Médaille est offerte en deux catégories selon l'appartenance des récipiendaires, soit des Premières Nations ou de la Nation inuite. Cette cérémonie présentera la première remise de la Médaille Premiers Peuples (Premières Nations).

DATE : Lundi 16 décembre 2019



HEURE : 14 h



LIEU : Salle du Conseil législatif

Hôtel du Parlement

Québec (Québec) G1A 1A3

ORDRE DES REMISES

Nation malécite - madame Anne Archambault

Nation mohawk - docteur Kenneth Atsenhaienton Deer

Nation micmaque - madame Viviane Gray

Nation crie - docteure Darlene Kitty

Nation abénaquise - madame Kim O'Bomsawin

Nation attikamek - madame Eva Ottawa

Nation huronne-wendate - major-général Jocelyn Paul

Nation algonquine - monsieur Dominique Rankin

Nation naskapie - madame Glenda Sandy

Nation innue - docteur Stanley Vollant

Nation algonquine - madame Édith Cloutier

