Avis aux médias - Conférence de presse - De producteurs agricoles à producteurs d'énergie renouvelable : nouveau modèle d'affaires au potentiel majeur





WARWICK, QC, le 12 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Coop Carbone et Énergir invitent les représentants des médias au dévoilement d'un premier projet novateur avec des producteurs agricoles du Québec qui marquera un tournant majeur dans la production d'énergie renouvelable au Québec, en plus de générer des retombées significatives autant pour l'économie, pour l'environnement que pour les communautés.

Quoi

À cette occasion, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, fera une annonce concernant le projet. Il sera accompagné par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, ainsi que par le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette.

Cette conférence de presse sera l'occasion d'entendre les principaux partenaires du projet en plus d'offrir des possibilités d'entrevues ainsi qu'un aperçu en primeur du projet.

Quand

Le lundi 16 décembre 2019

10 h à 11 h 30

Une séance d'information technique à l'intention des médias se tiendra à 10 h

La conférence de presse débutera à 10 h 30

Où

Aréna Jean-Charles-Perreault

2, boulevard Ouellet

Warwick (Québec) J0A 1M0

Qui

M. Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

M. Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

M. Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs

M. Diego Scalzo, maire de Warwick

Mme Josée Chicoine, directrice développement agroalimentaire, Coop Carbone

M. Jean Nolet, président-directeur général, Coop Carbone

M. Urs Studhalter, président, Coop Agri-Énergie Warwick

M. Éric Lachance, vice-président principal, Énergir

