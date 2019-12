Exo5 Mascouche : Ajustements à l'horaire à compter du 6 janvier 2020





MONTRÉAL, le 12 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Exo avise sa clientèle que des ajustements seront apportés à l'horaire de la ligne de trains exo5 Mascouche, en vigueur à compter du 6 janvier 2020, afin de maintenir un lien direct au centre-ville.

Rappelons qu'à compter de cette date, trois trains circuleront le matin jusqu'à la gare Centrale en contournant le mont Royal (trains 1202, 1204 et 1206), et trois départs le soir (trains 1207, 1209 et 1211) permettront de faire le même trajet en sens inverse. Les autres trains de la ligne exo5 Mascouche circuleront exclusivement entre les gares Ahuntsic et Mascouche.

Exo tient tout particulièrement à attirer l'attention de sa clientèle sur les changements nécessaires à apporter aux départs des trains 1200, 1208 et 1214, en direction de Montréal, et des trains 1207, 1209, 1211, 1213 et 1215 en direction de Mascouche.

La clientèle peut dès maintenant consulter l'horaire, qui sera en vigueur le 6 janvier 2020, afin de mieux planifier ses déplacements : exo.quebec/fr/planifier-trajet/train/mascouche

Pour consulter l'ensemble des mesures d'atténuation mises en place à compter du 6 janvier 2020 pour les lignes exo5 Mascouche et exo6 Deux-Montagnes :

mobilitemontreal.gouv.qc.ca/mesures-dattenuation/mesures-dattenuation-pour-le-rem/

