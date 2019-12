Le Grand parc de l'Ouest - Acquisition de 140 hectares de milieux naturels dans l'ouest de Pierrefonds-Roxboro





MONTRÉAL, le 12 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a annoncé aujourd'hui une acquisition historique en matière de protection des milieux naturels. La Ville de Montréal se portera acquéreur de 140 hectares situés dans le secteur ouest de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, en plein coeur du Grand parc de l'Ouest. Fruit d'une entente de gré de gré, le terrain a été acheté à Grilli Développement inc. pour la somme de 73 M$. Il comporte des friches agricoles et des milieux naturels et permettra de consolider, de manière significative, le territoire du Grand parc de l'Ouest. Cette transaction représente la plus grande acquisition de milieux naturels réalisée depuis l'adoption de la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels, en 2004.

« Cette acquisition démontre tout le sérieux de nos intentions pour ce secteur qui était jusqu'à récemment voué au développement résidentiel. En ajoutant 140 hectares aux espaces déjà destinés au Grand parc de l'Ouest, nous rendons concrète notre vision de faire de ce territoire montréalais un vaste espace vert voué à la protection et à la conservation de la biodiversité et des milieux naturels. En 5 mois, mon administration a fait l'acquisition de plus de milieux naturels que dans les 15 dernières années. C'est un véritable changement de paradigme que nous opérons, au bénéfice des générations futures », déclare la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Rappelons que la Ville de Montréal a annoncé, en août 2019, la création du Grand parc de l'Ouest, qui deviendra le plus grand parc municipal du Canada. Avec plus de 3 000 hectares de superficie, celui-ci regroupe les parcs-nature de l'Anse-à-l'Orme, du Bois-de-L'Île-Bizard, du parc agricole du Bois-de-la-Roche, du Cap-Saint-Jacques et des Rapides-du-Cheval-Blanc, en plus d'inclure différents secteurs d'intérêt à des fins de grands parcs.

Au cours de l'automne, des milieux naturels ont été acquis à Sainte-Anne-de-Bellevue et à L'Île-Bizard. Un terrain de 0,26 hectare, situé dans l'ouest de Pierrefonds-Roxboro, a aussi été donné afin d'être ajouté au Grand parc de l'Ouest. Combinées à l'achat des terrains de Grilli Développement inc., ces acquisitions, toutes réalisées au cours des 5 derniers mois, permettent de protéger près de 175 nouveaux hectares de milieux naturels dans le Grand parc de l'Ouest.

Grâce à la participation et la collaboration des Villes de Sainte-Anne-de-Bellevue, de Kirkland et de Beaconsfield, du village de Senneville, des arrondissements de Pierrefonds-Roxboro et de L'Île-Bizard ?? Sainte-Geneviève, du gouvernement du Canada, de la Communauté métropolitaine de Montréal, de l'Université McGill, de l'Arboretum Morgan, du Zoo Écomuseum et du collège John Abbott, le projet du Grand parc de l'Ouest progresse rapidement.

La Ville de Montréal entreprendra au cours des prochains mois une consultation citoyenne portant sur la vision d'aménagement du Grand parc de l'Ouest. Il est possible de s'inscrire en ligne pour suivre les étapes de cette consultation en visitant la plateforme realisonsmtl.ca/GrandParcOuest .

