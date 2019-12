Fluent Beverages lance sa première marque de boissons infusées au CBD au Canada : Everie





Une nouvelle marque mise sur la pureté du CBD

TORONTO, le 11 déc. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, Fluent Beverages (« Fluent ») a fièrement dévoilé Everie, première boisson non alcoolisée au CBD de sa gamme de produits. Everie est une boisson rafraîchissante et délicieuse infusée de CBD pur à 98 %, avec des arômes entièrement naturels.

La boisson est fabriquée fièrement en partenariat avec High Park, à son installation de fabrication de cannabis ultramoderne située à London, en Ontario. Soutenues par une équipe de direction qui compte plus de 73 ans d'expérience combinée dans le domaine des boissons, la promesse de qualité et l'expérience toujours positive sont au coeur des activités de Fluent.

Cette norme s'accompagne d'une infusion soigneusement conçue par Everie, à l'aide d'isolat de CBD, forme de CBD purifié à 98 %, avec moins de 0,05 mg de THC par portion.

« Nous savons que les consommateurs se méfient des produits prétendument composés uniquement de CBD, alors qu'ils ont une forte teneur en THC, particulièrement les produits qui proviennent de marchés non réglementés. Pour gagner la confiance des consommateurs, nous devons nous assurer de tenir nos promesses, et c'est ce que Fluent fera, a déclaré Becky Lindsey, directrice du marketing de Fluent Beverages. Everie est faite avec du CBD si pur que les consommateurs adultes peuvent choisir Everie en toute confiance - et sans surprise. »

Disponible dans certaines provinces canadiennes dès le mois de décembre, Everie sera offerte sous forme de thé prêt à infuser, dans une variété de mélanges personnalisés cultivés spécialement dans de petits domaines. Au début de 2020, des boissons pétillantes de marque Everie seront offertes.

Les thés comme les boissons pétillantes contiendront 10 mg de CBD par portion. Les thés Everie seront offerts sous forme de sachets de thé biodégradables de 3 grammes, en trois mélanges savoureux : lavande et camomille, vanille et rooibos, ainsi que thé vert à la pêche et au gingembre. Les boissons pétillantes Everie seront offertes dans une variété de saveurs de fruits, dont citron-lime, mangue-fruit de la passion et melon d'eau-pitahaya.

« Nous savons que les adultes canadiens pourront choisir parmi de nombreux produits sensationnels dès le 17 décembre, a affirmé madame Lindsey. Nous croyons que notre approche en matière de saveur, de goût et de pureté du CBD fera d'Everie le choix par excellence pour les personnes qui veulent apprécier et explorer des boissons infusées de CBD. »

À propos de Fluent :

Fluent Beverages (« Fluent ») est une coentreprise canadienne entre Tilray et AB InBev, par l'entremise de leurs filiales respectives en propriété exclusive. TilRay's High Park Company, développe, vend et distribue une gamme de marques et de produits de cannabis de premier ordre au Canada, et est associée à AB InBev, membre de Les Brasseries Labatt du Canada, l'une des entreprises fondatrices du pays et le plus important brasseur au pays. Soutenues par une équipe de direction qui compte plus de 73 ans d'expérience combinée dans le domaine des boissons, la promesse de qualité et l'expérience toujours positive sont au coeur des activités de Fluent. Grâce aux solides antécédents de Labatt et de High Park en matière de développement et de commercialisation de produits responsables dans leurs industries respectives, Fluent croit que le marché légal des boissons infusées au cannabis ne prospérera que si l'industrie adopte une réglementation appropriée du cannabis destiné aux adultes, y compris la production, la commercialisation, la vente et la consommation responsables.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué contient des « déclarations prospectives » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis et des « renseignements prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières ou, collectivement, les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont reconnaissables par leur emploi de termes comme « peut », « pourrait », « devrait », « pourra », « va », « risque », « s'attend », « prévoit », « croit », « a l'intention », « planifie », « cible », « prédit », « projette », « estime », « envisage » et d'autres expressions similaires et comprennent des déclarations relatives au partenariat entre AB InBev/Labatt et Tilray/High Park, ainsi que le lancement prévu de Fluent et la vente de produits dès décembre 2019. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas le rendement futur et sont fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses de la direction, à la lumière de l'expérience de la direction et de sa perception des tendances, des conditions actuelles et des développements prévus, ainsi que d'autres facteurs que la direction juge pertinents et raisonnables dans les circonstances, y compris les hypothèses relatives aux conditions actuelles et futures du marché, l'environnement réglementaire actuel et futur et les approbations et permis futurs. Les résultats, le rendement ou les réalisations réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou implicitement énoncés dans le présent communiqué et, par conséquent, vous ne devriez pas vous fier indûment à ces énoncés prospectifs. Ils ne sont pas des garanties de résultats futurs. Les énoncés prospectifs comportent des risques importants, des hypothèses, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats futurs réels ou les événements prévus diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés ou implicitement énoncés dans tout énoncé prospectif. Veuillez consulter la rubrique « Facteurs de risque » du rapport trimestriel de Tilray sur le formulaire 10-Q, qui a été déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières et des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières le 13 novembre 2019, et les risques et incertitudes liés à AB InBev décrits au point 3.D du rapport annuel d'AB InBev sur le formulaire 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 22 mars 2019, pour une analyse des facteurs de risque importants susceptibles de causer de telles variations entre les résultats réels et ceux indiqués dans les énoncés prospectifs. Tilray, High Park, AB InBev, Labatt et Fluent ne s'engagent aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf pour se conformer aux lois sur les valeurs mobilières.

