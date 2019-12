Graham Carr est nommé recteur et vice-chancelier de l'Université Concordia, et Helen Antoniou devient présidente du conseil d'administration





L'Université Concordia a annoncé aujourd'hui la nomination de Graham Carr au poste de recteur et vice-chancelier. Son mandat de cinq ans débute aujourd'hui. La décision a été confirmée à la réunion du conseil d'administration de l'Université, le 11 décembre. Lors de la même réunion, la vice-présidente du conseil, Helen Antoniou, a été désignée présidente, rôle qu'elle assumera le 1er juillet 2020, au terme du mandat du président actuel, Norman Hébert Jr.

« La candidature de Graham Carr s'est nettement démarquée aux yeux du conseil d'administration lors du processus de recrutement international », a souligné le président du conseil, Norman Hébert Jr. « Graham possède une connaissance approfondie du milieu de l'enseignement et est extrêmement doué pour obtenir des résultats dans des rôles tant stratégiques qu'opérationnels. Issu de Concordia, il est déjà très apprécié au sein de notre communauté. Il apporte à la fonction de recteur cette connaissance et ces liens existants, de même que son dynamisme, son imagination et sa curiosité. »

« Concordia est une université jeune et avant-gardiste. C'est un lieu unique où l'on accorde une grande valeur à l'expérimentation, à l'innovation et à la créativité », a déclaré Graham Carr. « Toute notre communauté ?étudiantes et étudiants, corps professoral, personnel ainsi que diplômées et diplômés ? nourrit notre essor en tant qu'université nouvelle génération du Canada. À titre de recteur, j'entends continuer d'élargir ce cercle et poursuivre nos collaborations avec l'industrie, le gouvernement et les intervenants communautaires afin de montrer à quel point Concordia stimule l'épanouissement social et économique du Canada et du monde. »

M. Carr est recteur par intérim de l'Université depuis le 1er juillet dernier et succède à Alan Shepard. Il a aidé à façonner le présent et l'avenir de Concordia, ayant joué un rôle primordial dans la réalisation d'initiatives clés de l'Université comme le plan d'action sur les directions autochtones, l'incubateur d'entreprises primé District 3, la Campagne pour Concordia ainsi que le plan stratégique qui continue de guider l'essor de l'établissement.

Né au Québec, Graham Carr a occupé plusieurs postes de direction à Concordia depuis son entrée au Département d'histoire de l'Université en 1983 après avoir obtenu un doctorat de l'Université du Maine: vice-recteur exécutif aux affaires académiques, vice-recteur à la recherche et aux études supérieures, et doyen des études supérieures.

Quant à la prochaine présidente du conseil d'administration de Concordia, Helen Antoniou, elle siège au conseil depuis 2015 et en est vice-présidente depuis juillet 2019.

« Durant la période où j'ai travaillé avec Helen Antoniou, elle a fait preuve d'une grande perspicacité et d'un sens aigu de la collaboration ? des atouts très précieux pour Concordia », a commenté Norman Hébert Jr. « Après huit ans au poste de président du conseil de mon alma mater ? une période emballante marquée par la croissance et des résultats remarquables ? je suis très heureux de passer le flambeau à une personne si compétente. »

« Depuis mon entrée au conseil d'administration de Concordia en 2015, j'apprécie les discussions stimulantes, l'attachement à la transparence et l'ambiance de collaboration que favorise Norman Hébert Jr. », a indiqué Helen Antoniou. « Doté de racines profondes à Montréal, au Québec et au Canada, Concordia apporte une importante contribution à l'avancement de notre société. Je suis honorée de pouvoir aider à la réalisation de cette mission aux côtés de Graham Carr et des autres leaders de cette communauté dynamique. »

Diplômée en droit civil et en common law de l'Université McGill, Helen Antoniou possède également une maîtrise en droit obtenue dans la meilleure école de droit de France, l'Université Paris II Panthéon-Assas. Elle détient en outre une maîtrise en santé publique de l'Université Harvard. Leader affirmée, elle a occupé des postes d'importance chez Stikeman Elliott; chez Cap Gemini Ernst & Young; chez Bombardier Aerospace; et au Centre universitaire de santé McGill. Elle est actuellement accompagnatrice de gestionnaires auprès d'équipes de la haute direction de grandes entreprises ainsi que de propriétaires d'entreprise familiale et leurs successeurs.

Pour plus d'informations sur Graham Carr : http://www.concordia.ca/fr/a-propos/recteur-vice-chancelier/graham-carr.html.

