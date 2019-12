Cambium Networks nomme Mary Peterson directrice générale adjointe et chef de la direction marketing





Une vétérane des réseaux sans fil pour entreprises et prestataires de services va combler un nouveau poste

ROLLING MEADOWS, Illinois, 12 décembre 2019 /CNW/ - Cambium Networks (NASDAQ :?CMBM), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de réseau sans fil, a annoncé aujourd'hui la nomination de Mary Peterson en tant que directrice générale adjointe et chef de la direction marketing, un nouveau poste relevant du chef de la direction, Atul Bhatnagar.

En cette qualité, Mary Peterson, qui était encore récemment directrice générale du marketing mondial chez Ruckus Networks, une société de CommScope Inc., s'attachera à maintenir la position de Cambium Networks, celle du leader du haut débit fixe sans fil (FWB), tout en développant une marque concurrente, voire emblématique, dans le segment du sans-fil d'entreprise. Par ailleurs, son mandat la verra élaborer une stratégie de marketing intégrée qui fera avancer la stratégie globale de la société visant à renforcer sa notoriété sur le marché et à accélérer sa croissance.

« Mary a dirigé avec succès des équipes de marketing mondiales et sait comment intéresser efficacement les clients et les partenaires aux discussions sur l'évolution rapide de la périphérie du réseau », a déclaré Bhatnagar. « Elle possède de solides antécédents dans l'alignement des stratégies de vente et de marketing, un apport inestimable à l'heure où les frontières entre les mouvements de vente traditionnels et le marketing numérique sont en train de s'estomper. Je suis ravi de la voir faire partie de l'équipe alors que nous nous employons à étendre notre position de leader, du haut débit fixe sans fil aux plateformes en toile sans fil bout en bout qui fonctionnent sous les conditions les plus exigeantes. »

De son côté, Mme Peterson, se félicitant de sa nomination, a déclaré : « Je suis fière de me joindre à Cambium Networks à l'heure où elle s'attache à renforcer la connectivité sans fil entre les personnes, les lieux et les choses. Forts de nos ingénieurs radio, qui comptent parmi les meilleurs de l'industrie, sommes en passe de devenir un leader dans la convergence du réseau étendu sans fil (WAN) et du réseau local (LAN), les deux étant offerts sous forme de service conjoint par notre communauté de partenaires. »

À propos de Mary Peterson

Mary Peterson est cadre de direction marketing de technologies, orientée ventes, comptant plus de 20 ans d'expérience dans le développement d'équipes de marketing mondiales qui ont réussi non seulement à accroître la notoriété de la marque et la sensibilisation du public, mais atteint aussi l'échelle voulue auprès des partenaires de distribution.

Alors directrice générale du marketing mondial chez Ruckus Networks, aujourd'hui une société de CommScope Inc., elle a dirigé la transformation numérique du marketing, ainsi que le développement d'un moteur de génération de la demande, et a géré le marketing de terrain et du partenaire, le marketing événementiel et les communications sociales et d'influence. Sa carrière en marketing dans la Silicon Valley l'a vue également remplir divers rôles marketing chez HP Enterprise et Compaq Computer.

Mary Peterson est titulaire d'un MBA en finance et commerce international de la Booth School of Business de l'Université de Chicago et d'un baccalauréat en économie et en français de l'Université St. Lawrence, à Canton, dans l'État de New York.

À propos de Cambium Networks

Cambium Networks est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de connectivité sans fil qui renforcent les liens entre les personnes, les lieux et les choses. Spécialiste des plateformes sans fil bout en bout, fiables, évolutives, sécurisées et gérées en nuage, qui fonctionnent dans des conditions difficiles, Cambium Networks permet aux prestataires de services ainsi qu'opérateurs de réseau d'entreprise, d'industrie et de gouvernement de bâtir une connectivité périphérique intelligente. Cambium Networks, qui a son siège dans la banlieue de Chicago et qui exploite des centres R et D aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde, vend ses produits par l'intermédiaire d'un grand nombre de distributeurs mondiaux de confiance. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur

Personne-ressource aux médias

Sara Black

213.618.1501

sara@bospar.com

