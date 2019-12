Teleperformance distingué par Kincentric dans plusieurs pays pour l'édition 2019 du programme des meilleurs employeurs





Teleperformance (Paris:TEP), leader mondial de la gestion omnicanal de l'expérience client externalisée, annonce aujourd'hui avoir été désigné « 2019 Kincentric Best Employers » (anciennement Aon Best Employers) dans plusieurs pays : la Chine, l'Inde, le Maroc et la Tunisie. La certification Best Employers 2019 a également été décernée à TLScontact, filiale de Teleperformance spécialisée dans la gestion des demandes de visas, pour ses activités en Algérie, au Maroc et en Tunisie.

« Le programme Best Employers distingue les entreprises qui font preuve d'excellence sur le lieu de travail, encouragent l'agilité et obtiennent des résultats commerciaux solides et durables, explique Ken Oehler, Global Culture and Engagement practice leader chez Kincentric. Teleperformance se démarque grâce à l'engagement de ses collaborateurs, son organisation réactive, son leadership motivant et l'attention portée à ses talents. Nous félicitons Teleperformance d'avoir obtenu cette distinction. »

Pour recevoir la certification du programme Best Employers, Teleperformance a été évalué selon quatre indicateurs :

l'engagement des collaborateurs : les salariés parlent positivement de leur employeur, sont fidèles et motivés ; l'agilité de l'organisation : les collaborateurs constatent que l'entreprise est très flexible, innovante, globale et réactive face aux évolutions des besoins de ses clients ; le leadership motivant : le management est proche des collaborateurs afin de stimuler leur engagement, communique clairement sur la vision de l'entreprise et promeut des valeurs personnelles exemplaires ; l'attention portée aux talents : les collaborateurs constatent que l'entreprise attire et fidélise les meilleurs talents, et leur permet d'exprimer leur potentiel plus rapidement.

Daniel Julien, président-directeur général du groupe Teleperformance, déclare : « Nous sommes ravis de recevoir, une nouvelle fois, la distinction Best Employers dans plusieurs pays. Nos collaborateurs représentent de loin notre atout le plus précieux. La création d'un environnement de travail stimulant et enrichissant permet à chacun de s'épanouir et fait partie de notre ADN. Je tiens à remercier sincèrement chacun des membres de la famille Teleperformance pour leur dévouement et leur travail, rendant l'expérience client plus simple, plus rapide et plus sûre ».

À PROPOS DU GROUPE TELEPERFORMANCE

Teleperformance (TEP ? ISIN : FR0000051807 ? Reuters : ROCH.PA ? Bloomberg : TEP FP), leader mondial de la gestion d'expérience client omnicanal externalisée, est le partenaire stratégique des plus grandes entreprises du monde dans un grand nombre de secteurs. Ses services de relations clients, de support technique, d'acquisition de clients, de conseil et d'analyse de données, ses solutions digitales intégrées et autres services spécialisés à haute valeur ajoutée garantissent des interactions clients réussies reposant sur des procédures fiables, flexibles et intelligentes. La société a développé les normes de sécurité et de qualité les plus élevées du secteur et utilise une technologie propriétaire d'apprentissage approfondi pour plus de flexibilité à l'échelle mondiale.

Plus de 300 000 collaborateurs du groupe répartis dans 80 pays prennent en charge des milliards de connexions chaque année dans 265 langues et dialectes et améliorent l'expérience client lors de chaque interaction. En 2018, Teleperformance a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 4 441 millions d'euros (5 256 millions de dollars US, sur la base d'un taux de change de 1 euro = 1,18 dollar).

Les actions Teleperformance, cotées sur Euronext Paris, compartiment A, sont éligibles au service de règlement différé et appartiennent aux indices : CAC Large 60, CAC Next 20, CAC Support Services, STOXX 600, SBF 120, S&P Europe 350, MSCI Global Standard. L'action Teleperformance fait également partie de l'indice Euronext Vigeo Eurozone 120 depuis décembre 2015 et de l'indice FTSE4Good depuis juin 2018, dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale et de la gouvernance d'entreprise.

Pour plus d'informations : www.teleperformance.com / Pour nous suivre sur Twitter : @teleperformance

À PROPOS DE KINCENTRIC BEST EMPLOYERS

S'appuyant sur près de 20 ans d'expérience dans la recherche sur les employeurs de choix à travers le monde, sur plus de 50 années d'enquêtes auprès des salariés et sur une riche base de données mondiale, la certification Best Employers compare les entreprises pour identifier celles qui s'efforcent de créer un avantage concurrentiel durable grâce à leurs collaborateurs et qui deviennent des employeurs hors du commun. Précédemment détenu par Aon, le programme Best Employers est désormais mis en oeuvre par Kincentric, une nouvelle unité opérationnelle de Spencer Stuart acquise auprès d'Aon le 1er juillet 2019.

