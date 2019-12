Miser sur les Centres d'amitié autochtones comme porte d'entrée pour intégrer les services du gouvernement du Québec dans les communautés autochtones urbaines : la réaction du Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec





WENDAKE, Québec, 12 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le plaidoyer du Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec (RCAAQ) à la Commission Viens a trouvé écho auprès du gouvernement du Québec: Les Centres d'amitié autochtones, présents dans le paysage québécois depuis 50 ans, offrent des solutions concrètes permettant de renouveler l'offre de services de première ligne pour les Autochtones dans les villes.



Présents dans 12 villes du Québec, les Centres d'amitié autochtones offrent des réponses novatrices pour accroître l'accessibilité aux services publics, bâtir le mieux-être et améliorer l'état de santé et les conditions de vie des Autochtones en milieu urbain. La reconnaissance affirmée du travail des Centres d'amitié, combinée à un engagement moral et financier de la part du gouvernement du Québec à agir rapidement sur les enjeux de pauvreté, d'exclusion et de sécurité des femmes et des enfants autochtones, créer les conditions propices au parachèvement d'un modèle autochtone urbain de services communautaire et social à l'oeuvre dans les villes.

En misant sur les Centres d'amitié autochtones comme la porte d'entrée facilitant l'accessibilité des services du gouvernement du Québec, la ministre responsable des Affaires autochtones, Sylvie D'Amours, vient confirmer que l'approche culturellement pertinente et sécurisante ancrée dans l'offre de services de ces derniers contribuera à restaurer la relation avec les services publics par une confiance améliorée. Devenus d'importants carrefours de services en milieu urbain pour les Autochtones au cours des 5 dernières décennies, les Centres d'amitié ont développé des initiatives notamment en santé et mieux-être, en habitation communautaire, en justice alternative, en économie sociale, en réussite éducative et persévérance scolaire, en développement des compétences et en employabilité.

L'apport d'un Centre d'amitié à l'amélioration des conditions de vie de la population autochtone réside dans sa capacité à ancrer sa prestation de services dans les valeurs, pratiques et savoirs culturels propres aux peuples autochtones. Véritable repère identitaire pour les membres des Premières Nations et Inuits dans les villes, les Centres d'amitié contribuent activement à leur épanouissement social, communautaire, culturel et économique.

Le RCAAQ représente 11 Centres d'amitié autochtones affiliés dans les villes suivantes : Chibougamau, Joliette, La Tuque, Maniwaki, Montréal, Québec, Roberval, Senneterre, Sept-Îles, Trois-Rivières et Val-d'Or. Depuis 50 ans, le Mouvement des Centres d'amitié autochtones du Québec milite pour les droits et intérêts des citoyens autochtones dans les villes du Québec en leur offrant un continuum de services de première ligne. La mission des Centres d'amitié est d'améliorer la qualité de vie des Autochtones en milieu urbain, de promouvoir la culture et de bâtir des ponts entre les peuples.



