The North West Company Inc. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et un dividende trimestriel

WINNIPEG, Manitoba, 12 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX : NWC): The North West Company Inc. (la « Société » ou « North West ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers non audités du troisième trimestre clos le 31 octobre 2019. La Société a également annoncé que son Conseil d'administration a déclaré aux actionnaires inscrits le 31 décembre 2019 un dividende de 0,33 dollar par action, à verser le 15 janvier 2020.



« Ce trimestre a été marqué par une augmentation des marges brutes au Canada et des ventes à magasins comparables des activités internationales, malgré un retard dans les paiements de l'Alaska Permanent Fund Dividend », a commenté Edward Kennedy, président et PDG. « Nous avons enregistré une solide dynamique commerciale sur toutes les bannières à l'approche des dernières semaines de vente pour les Fêtes et nous espérons que nos taux de marge nette seront en hausse par rapport à l'année dernière, confirmant les tendances de notre troisième trimestre. »

Faits saillants financiers

Les ventes consolidées du troisième trimestre ont augmenté de 1,6 % pour atteindre 519,5 millions de dollars, principalement en raison d'une hausse des ventes à magasins comparables dans les opérations internationales, de l'incidence des taux de change sur la conversion des ventes des activités internationales et des nouveaux magasins. Hors effet de change, les ventes consolidées ont augmenté de 0,9 %, et de 0,4 %1 à magasins comparables. Les ventes de denrées alimentaires1 ont augmenté de 2,0 % et de 1,5 % sur une base comparable, principalement en raison de la progression des ventes des activités internationales. Les ventes de marchandises générales1 ont diminué de 3,2 % et étaient en baisse de 4,3 % à magasins comparables en partie en raison d'un retard dans l'émission des chèques du Permanent Fund Dividend en Alaska jusqu'à la fin du mois d'octobre et d'une réduction des ventes dans les activités canadiennes.

La marge brute a augmenté de 3,3 % sous l'effet de la hausse des ventes et le taux de marge brute a augmenté de 53 points de base. La hausse du taux de marge brute est attribuable à une augmentation des taux de marge des marchandises générales et autres activités dans les activités canadiennes.

Les frais de vente, d'exploitation et d'administration (les « Frais ») ont augmenté de 23,1 % et étaient en hausse de 446 points de base par rapport au chiffre d'affaires de l'an dernier principalement en raison d'un gain d'assurance lié à l'ouragan avant impôts de 17,0 millions de dollars dans les activités internationales et d'un gain d'assurance lié aux incendies avant impôts de 3,1 millions de dollars dans les activités canadiennes l'année dernière. Les dépenses de relocalisation et délocalisation du bureau d'assistance et les coûts d'ouverture des magasins de 2,3 millions de dollars dans les activités internationales ont aussi influé. Sans prendre en compte l'impact des gains liés à l'assurance, la restructuration du bureau d'assistance et les coûts d'ouverture de magasins, les Frais ont augmenté de 2,6 millions de dollars ou de 11 points de base pour les ventes, principalement en raison de frais d'assurance et de services publics plus élevés.

Le bénéfice d'exploitation a diminué de 34,5 % pour atteindre 37,0 millions de dollars, contre 56,5 millions de dollars l'année précédente, et le bénéfice avant intérêts, impôts sur les bénéfices et les amortissements (BAII2) a diminué de 18,3 millions de dollars, ou 23,6 %, à 59,3 millions de dollars. Sans prendre en compte l'impact des gains liés à l'assurance de 20,1 millions de dollars l'année dernière et de la rémunération des options sur actions, le BAII ajusté2 a augmenté de 2,5 % par rapport à l'année dernière et, en pourcentage, du chiffre d'affaires de 11,3 % par rapport à 11,2 % l'année dernière alors que la progression des ventes et les hausses du taux de marge brute étaient partiellement compensés par les facteurs de Frais mentionnés ci-dessus.

Les bénéfices nets ont diminué de 14,7 millions de dollars, ou 37,1 %, à 24,8 millions de dollars. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'est établi à 24,1 millions de dollars, et le bénéfice dilué par action à 0,49 dollar, comparativement à 0,78 dollars par action l'an dernier, en raison des facteurs susmentionnés. Hormis l'impact du gain lié à l'assurance avant impôt de 15,4 millions de dollars l'année dernière et la rémunération des options sur actions, le bénéfice net ajusté2 a augmenté de 2,7 % par rapport à l'année dernière alors que le bénéfice brut plus élevé était partiellement compensé par les facteurs de Frais précédemment mentionnés.

De plus amples renseignements sur ces résultats financiers sont disponibles dans le rapport du troisième trimestre 2019 de la Société destiné aux actionnaires, dans le rapport de gestion (MD&A) et dans les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de la Société, qui peuvent être consultés dans la section consacrée aux investisseurs sur le site Internet de la Société, à l'adresse www.northwest.ca.

1 Hors effet de change

2 Voir la section « Indicateurs non conformes aux normes PCGR » du rapport de gestion (MD&A) de la Société

Téléconférence sur les résultats du troisième trimestre

North West tiendra une conférence téléphonique pour discuter de ses résultats du troisième trimestre le 11 décembre 2019 à 13 h 30 (heure du Centre). Pour accéder à l'appel, composez le 416-340-2217 ou le 800 806-5484 avec le code d'accès 2976340. La conférence sera archivée et vous pourrez y avoir accès en composant le 905-694-9451 ou le 800-408-3053 avec le code d'accès 9313908 au plus tard le 11 janvier 2020.

Avis aux lecteurs

Certaines déclarations effectuées dans le présent communiqué de presse sont considérées comme des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés reflètent les attentes actuelles de North West et sont fondés sur les informations actuellement accessibles à la direction. Les mots ou expressions « pouvoir », « vouloir », « devoir », « croire », « s'attendre à », « planifier », « anticiper », « avoir l'intention de », « estimer », « prévoir », « potentiel », « continuer » ou une forme dérivée ou négative de ces termes identifient des énoncés prospectifs. Ces énoncés ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces énoncés prospectifs.

Le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car ceux-ci impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant amener les résultats, les rendements ou les réalisations réels de North West à différer sensiblement des résultats, des rendements ou des réalisations futurs anticipés exprimés ou implicites par de tels énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, la performance commerciale, les fluctuations des taux d'intérêt et de change, les évolutions législatives et réglementaires, les développements juridiques, les catastrophes météorologiques ou naturelles, des changements dans les lois fiscales et les risques et incertitudes décrits dans la section intitulée « Facteurs de risque » et figurant dans le rapport de gestion (MD&A) et dans la notice annuelle de North West, les deux pour l'exercice clos le 31 janvier 2019. La liste qui précède n'est pas une liste exhaustive des facteurs possibles. Ces facteurs et d'autres doivent être examinés attentivement et les lecteurs sont avisés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. North West rejette toute obligation quant à la mise à jour publique ou la révision de tout énoncé prospectif, que ce soit suite à de nouvelles informations, à des évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf exigence légale.

Profil de la Société

The North West Company Inc., par l'intermédiaire de ses filiales, est un détaillant de premier plan de produits alimentaires et de produits et services d'usage courant auprès des communautés rurales et des quartiers urbains du Canada, de l'Alaska, du Pacifique Sud et des Caraïbes. North West exploite 246 magasins sous les enseignes Northern, NorthMart, Giant Tiger, Alaska Commercial Company, Cost-U-Less et RiteWay Food Markets et enregistre un chiffre d'affaires annualisé d'environ 2,0 milliards de dollars canadiens.

Les actions ordinaires de North West sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole NWC.

Edward Kennedy, président et chef de la direction, The North West Company Inc.

Téléphone : +1 (204) 934-1482; Fax : +1 (204) 934-1317; E-mail : ekennedy@northwest.ca

John King, vice-président directeur et directeur financier, The North West Company Inc.

Téléphone : +1 (204) 934-1397; Fax : +1 (204) 934-1317; E-mail :jking@northwest.ca

