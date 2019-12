De nouvelles données comparent les résultats de profilage génomique pour les femmes préménopausées atteintes d'un cancer du sein au stade précoce





- Les résultats de l'étude PROMIS sont présentés aujourd'hui au SABCS 2019 -

IRVINE, Californie et AMSTERDAM, 12 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Agendia, Inc., un leader mondial de l'oncologie de précision pour le traitement du cancer du sein, a annoncé aujourd'hui de nouvelles données comparant le profilage génomique pour les patientes de moins de 50 ans atteintes d'un cancer du sein au stade précoce. Les données, qui sont présentées pour la première fois aujourd'hui lors du symposium du cancer du sein de San Antonio 2019 (SABCS), montrent que l'analyse de 70 gènes du test MammaPrint peut identifier plus efficacement les femmes préménopausées qui peuvent éviter la chimiothérapie e toute sécurité.

L'un des plus grands défis auxquels font face les médecins lors du traitement de patientes en stade précoce d'un cancer du sein guérissable est le choix d'un protocole de traitement qui permettra d'atténuer le risque de récidive de la maladie, tout en évitant un traitement excessif ou insuffisant. Le profilage génomique a aidé à résoudre ce besoin clinique, mais les résultats récents suggèrent que l'âge peut avoir une incidence sur la véracité des résultats pour certaines analyses. L'étude TAILORx publiée en 2018 a conduit à un changement de la stratification des taux de récidive (RS) pour les patientes de moins de 50 ans et, plus important encore, a laissé planer le doute sur le protocole de traitement idéal pour ceux dont le RS se situe entre 21 et 25.

« Comprendre comment l'âge des patientes peut affecter l'avantage possible de la chimiothérapie est une question très importante qui a besoin davantage d'exploration et de clarification », a déclaré le docteur et chirurgien William Audeh, médecin-chef, Agendia.

L'essai pour l'étude prospective d'Agendia du test MammaPrint chez les patientes atteintes d'un cancer du sein avec un taux de récidive intermédiaire (PROMIS) a déjà démontré que MammaPrint, qui fournit un résultat binaire de risque de récidive élevé ou faible, offre des résultats exploitables sur le plan clinique pour les patientes qui reçoivent un RS de 18 à 30 à l'analyse sur 21 gènes. Les résultats présentés aujourd'hui au SABCS représentent une sous-analyse des données de l'étude PROMIS, qu'Agendia a menée afin de déterminer le potentiel du test MammaPrint pour clarifier les décisions concernant la chimiothérapie adjuvante pour les femmes préménopausées.

Les résultats, qui sont statistiquement significatifs, démontrent que 58 pour cent des femmes âgées de 50 ans et moins avec un RS de 18 à 20 et 46 pour cent de celles avec un RS de 21 à 25 sont classées comme MammaPrint faible, indiquant qu'elles peuvent s'abstenir de suivre une chimiothérapie sans risque. En outre, 15 pour cent des femmes avec un RS de 26 à 30 ont été évaluées MammaPrint à faible risque et peuvent être des candidates potentielles pour une désescalade de chimiothérapie adjuvante.

« Les recommandations de traitement chez les patientes ER + < 50 ans : comparaison de l'analyse sur 21 gènes et la signature de 70 gènes de l'étude PROMIS » sont disponibles à l'adresse : https://www.agendia.com/wp-content/uploads/2019/11/SABCS-2019-Abstract-Summary.pdf

À propos d'Agendia

Agendia est une société spécialisée dans le diagnostic moléculaire engagée à améliorer les résultats cliniques et à informer le parcours des patientes atteintes de cancer du sein au stade précoce. L'entreprise propose actuellement deux tests de profilage génomique disponibles dans le commerce et traités par son établissement de pointe à Irvine, en Californie. Agendia fournit également un kit de séquençage de prochaine génération pouvant être utilisé par les laboratoires locaux en dehors des États-Unis.

MammaPrint®, l'évaluation sur 70 gènes de la récidive du cancer du sein, est le premier essai de risque de récidive approuvé par la FDA appuyé par des données sur des résultats prospectifs révisées par des paires et inclus dans les lignes directrices relatives aux traitements au niveau national et international. BluePrint®, l'analyse de sous-typage moléculaire sur 80 gènes, disponible dans le commerce, est un test qui évalue la biologie sous-jacente d'une tumeur afin de déterminer quels sont les moteurs de sa croissance. Ensemble, MammaPrint® et BluePrint® offrent un profil génomique global pour aider les médecins à prendre des décisions plus éclairées dans des situations de traitement préopératoires et postopératoires. Par l'élaboration de nouveaux tests génomiques basés sur des preuves, Agendia vise à soutenir l'évolution des besoins cliniques des patientes atteintes du cancer du sein et de leurs médecins.

Les analyses d'Agendia peuvent être commandées sur des biopsies par forage ou des prélèvements chirurgicaux avec des résultats livrés en seulement 5 à 7 jours pour informer les décisions de traitement préopératoires et postopératoires. Pour plus d'informations sur les analyses d'Agendia et les essais en cours, rendez-vous sur le site www.agendia.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1044036/Agendia_MammaPrint_BluePrint_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 12 décembre 2019 à 11:05 et diffusé par :