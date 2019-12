Un retour aux sources pour les profs de l'ITHQ





MONTRÉAL, le 12 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le 5 novembre dernier, les enseignantes et les enseignants de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) ont décidé d'intégrer les rangs de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN). Ils ont fait le choix collectif de quitter le Syndicat des professeurs de l'État du Québec (SPEQ) pour se joindre à une fédération qui a une voix forte dans le milieu de l'éducation et qui défendra l'intérêt de ses membres et de leur spécificité.

«?Il s'agit d'un retour aux sources pour ce syndicat, qui faisait partie des membres fondateurs de la Fédération en 1969, affirme Caroline Quesnel, présidente de la FNEEQ-CSN. En cette année de célébration de notre 50e anniversaire, nous sommes heureux d'être à nouveau à leurs côtés. Ils seront dorénavant mieux outillés pour obtenir de meilleures conditions de travail?».

L'ITHQ dispense des programmes de niveau secondaire, collégial et universitaire et ces enseignantes et ces enseignants ont choisi d'être représentés et soutenus par une organisation qui possède une grande expertise dans la négociation des conventions collectives de tous les ordres d'enseignement. Une véritable reconnaissance de la valeur de leur travail ainsi qu'un salaire et des conditions à la hauteur de celle-ci sont les principaux motifs qui ont mené les membres à faire le choix de la FNEEQ.

Le syndicalisme pratiqué à la CSN et à la FNEEQ est basé sur l'autonomie et la solidarité des syndicats, ce qui favorise une meilleure vie syndicale, une plus grande compréhension des enjeux particuliers et l'amélioration des conditions de travail. «?C'est ce qui a modelé le visage de la Fédération et de nos syndicats affiliés depuis cinquante ans et c'est ce qui façonnera celui du nouveau Syndicat des enseignantes et des enseignants de l'ITHQ,?» conclut Caroline Quesnel.

Fondée en 1969, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN regroupe quelque 35?000 membres dans 45 cégeps, 41 établissements privés et 13 syndicats d'université. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec. La fédération est l'une des huit fédérations affiliées à la Confédération des syndicats nationaux.

