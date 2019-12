Vizetto et Syngrafii annoncent un partenariat stratégique





Vizetto et Syngrafii sont heureux d'annoncer la conclusion d'un partenariat stratégique mondial. Celui-ci associera la plateforme logicielle de pointe Reactiv SUITE de Vizetto aux solutions de signature vidéo et de signature électronique de calibre mondial de Syngrafii, tout en préparant la voie d'une révolution du marché mondial de la signature électronique.

TORONTO, le 12 déc. 2019 /CNW/ - Le développeur de logiciels Vizetto est heureux d'annoncer un partenariat stratégique avec le leader de la signature électronique, le Canadien Syngrafii. Cette intégration associe sur une même plateforme Reactiv SUITE de Vizetto et les technologies complètes de signature vidéo et de signature électronique de Syngrafii. Les utilisateurs de Reactiv SUITE seront bientôt en mesure d'effectuer des transactions, de signer et d'authentifier des documents de manière transparente et de réduire considérablement les coûts associés à l'obtention et à l'archivage de signatures juridiquement contraignantes lors de réunions en direct.

Reactiv SUITE de Vizetto associe la simplicité de la manipulation et de l'écriture sur papier avec la capacité du numérique à partager et communiquer sans effort. Reactiv SUITE simplifie les tâches quotidiennes de la collaboration comme l'écriture, les annotations, le suivi des modifications et l'archivage. Le « Tableau numérique » révolutionnaire de Reactiv SUITE permet à différents utilisateurs, à distance, d'accéder, de déplacer et de manipuler simultanément tout type de contenu comme s'il s'agissait d'une feuille de papier.

Les solutions brevetées de signature vidéo et de signature électronique de Syngrafii proposent un monde connecté où les personnes, les entreprises et les gouvernements peuvent immédiatement traiter des documents originaux, des signatures et des transactions sur les canaux numériques, partout et à tout moment. En associant le concept de signatures à utilisation unique pour la non-répudiation complète d'un document signé, aux technologies de signature vidéo en direct, la plateforme de Syngrafii crée un environnement sécurisé où la signature d'un individu est une garantie universelle de sa volonté.

« L'intégration de la technologie unique de signature de Syngrafii au flux de travail de Reactiv SUITE est une étape logique », a déclaré Av Utukuri, PDG et fondateur de Vizetto. « Notre mission a pour but de modifier la façon dont les gens communiquent, en créant un environnement où n'importe quel groupe d'individus, n'importe où dans le monde, serait en mesure d'accepter une décision, de capturer des signatures et d'archiver des décisions de manière juridiquement contraignante, ce qui constitue un élément essentiel du puzzle ». Imaginez que vous assistez à une présentation STAGE ou SCRIBBLE et que vous passez rapidement à un mode de capture de signature où toutes les signatures et approbations nécessaires peuvent être obtenues de manière authentifiée, juridiquement contraignante et non réfutable.

Matthew Gibson, PDG de Syngrafii a dit : « Reactiv SUITE, une plateforme facile à utiliser et qui offre une incroyable expérience utilisateur, est idéale pour notre technologie. Que ce soit pour la signature de documents bancaires et financiers, de contrats ou de documents gouvernementaux, il est possible de consulter, annoter, organiser des conférences, le tout sur une même plateforme. Il est ainsi possible de bouleverser radicalement la façon de mener nos activités de nos jours. »

À propos de Vizetto

Vizetto Inc. est une entreprise canadienne qui développe le logiciel Reactiv SUITE, qui permet la créativité à distance sur le lieu de travail et qui est en passe de bouleverser les marchés de la communication et de la collaboration à distance.

À propos de Syngrafii

Syngrafii fournit la seule solution de signature électronique qui offre la sécurité des documents papier à l'échelle mondiale, avec une gamme de solutions pleinement conformes. Syngrafii permet aux entreprises d'exécuter immédiatement des transactions sur les canaux numériques, partout et à tout moment. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.syngrafii.com et suivez-nous sur Twitter @Syngrafii.

Pour toute demande de renseignements : Vizetto, info@vizetto.com ; pour toute demande de renseignements : Syngrafii, press@syngrafii.com

Communiqué envoyé le 12 décembre 2019 à 10:41 et diffusé par :