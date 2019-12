L'expert en fiscalité indirecte Peter Boerhof rejoint les rangs de Vertex





Vertex, Inc., un fournisseur de premier plan de solutions de technologie fiscale, a annoncé que Peter Boerhof avait rejoint l'entreprise au poste de directeur de la TVA en Europe. M. Boerhof arrive chez Vertex en provenance d'AkzoNobel, où il occupait la fonction de directeur international de la fiscalité indirecte. Il possède une vaste expérience dans le domaine des restructurations d'entreprises, des fusions et acquisitions, de l'optimisation des processus fiscaux, de l'automatisation fiscale et des transactions internationales.

Fait unique dans le secteur des technologies fiscales, le bureau principal des affaires fiscales de Vertex (CTO pour Chief Tax Office) fournit des informations relatives à l'influence, sur les opérations de la division fiscalité internationale, des réglementations, politiques, exécutions et tendances technologiques émergentes au niveau fiscal. Le groupe CTO de Vertex est composé d'anciens cadres fiscalistes ayant travaillé pour diverses multinationales présentes au classement Fortune 500 et qui mobilisent toute leur expertise fiscale et sectorielle interne au profit des interactions client, du développement de solutions et des services de Vertex.

« Nous souhaitons la bienvenue à Peter, qui possède une vaste expérience dans le domaine des opérations fiscales internationales, y compris les droits de douane, la TVA et la gestion des relations avec les administrations fiscales internationales », a déclaré Michael Bernard, directeur des affaires fiscales chez Vertex. « Il nous fournira des informations stratégiques appréciables sur le marché européen, au moment où nous poursuivons notre expansion internationale et travaillons avec nos partenaires, alliés et clients pour valoriser et faire progresser l'automatisation de la gestion fiscale. »

Au cours de ses années chez AkzoNobel, M. Boerhof a conçu et mis en oeuvre un cadre de contrôle fiscal, a optimisé la TVA et dirigé la transition vers un modèle de fonctionnement fiscal centralisé pour les processus fiscaux internationaux. Il était également responsable de la planification et de la conformité de la fiscalité indirecte dans le cadre des fusions et acquisitions, de la chaîne d'approvisionnement et des projets PGI, ainsi que de la mise en oeuvre d'initiatives d'automatisation fiscale comme les moteurs et les robots fiscaux. Peter Boerhof a également travaillé pour KPN Royal Dutch Telecom, en tant que responsable de la TVA, ainsi que pour Deloitte et Ernst & Young (EY), deux des « Big Four », à savoir les quatre plus grands groupes financiers au monde, en tant que conseiller en conformité de la TVA et en processus d'optimisation. M. Boerhof est titulaire d'un MBA de la Rotterdam School of Management et d'un master en droit fiscal de l'université de Groningue.

« Alors que les réglementations fiscales se complexifient en permanence et se définissent de plus en plus en temps réel, je souhaite aider les clients à comprendre comment l'automatisation et la rationalisation des processus fiscaux peuvent contribuer à améliorer leurs résultats financiers », a affirmé M. Boerhof. « Après une carrière fructueuse de 25 ans en tant qu'avocat fiscaliste et directeur fiscal, je me réjouis de rejoindre les rangs de Vertex pour concrétiser cette possibilité unique de soutenir les divisions fiscales internationales dans la transformation de leurs opérations fiscales, non seulement en Europe, mais aussi partout ailleurs dans le monde. »

À propos de Vertex

Vertex, Inc. est un fournisseur de premier plan de logiciels et de services fiscaux qui stimule le commerce international. La mission de la société est de mettre en relation des clients et des partenaires issus de tous les secteurs afin de proposer les solutions fiscales les plus fiables au monde et de permettre aux entreprises de croître en toute confiance. Vertex fournit des solutions sur site et basées sur le cloud susceptibles d'être taillées sur mesure pour répondre aux exigences de secteurs spécifiques par rapport à chaque domaine majeur de la fiscalité indirecte, qu'il s'agisse des ventes, de la consommation, de la valeur ajoutée ou des salaires. Basée en Amérique du Nord et possédant des bureaux en Amérique du Sud et en Europe, Vertex est une société privée qui emploie plus de 1 000 professionnels et qui offre ses services à des entreprises dans le monde entier.

