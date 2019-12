Une nouvelle flotte de camions électriques accroit l'efficacité de la mine Conuma Coal Resources Limited.





TUMBLER RIDGE, Colombie-Britannique, 12 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conuma Coal Resources Limited (Conuma) est heureuse d'annoncer le remplacement d'une flotte de camions de transport à sa mine Wolverine par cinq nouveaux modèles Komatsu électriques 830E-5 fournis par Équipement SMS inc. Conuma est un producteur de charbon métallurgique canadien qui a plus de 950 employés et trois sites d'activités minières de surface près de Tumbler Ridge et Chetwynd dans le nord-est de la Colombie-Britannique.



À la lumière d'une analyse technique et financière, Conuma a évalué que le déploiement de nouveaux camions de transport Komatsu 830E-5 à Wolverine augmenterait de façon significative la production minière, en grande partie en raison de l'amélioration globale de la disponibilité des camions Komatsu à propulsion électrique. Les facteurs contributifs comprennent un entretien plus facile et une durabilité supérieure. Les camions 830E-5 sont également plus silencieux et plus économiques en carburant que les camions de transport existants. Le président de Conuma, John Schadan, a indiqué : «?Nous sommes confiants, chez Conuma, d'avoir choisi les bons partenaires pour les résultats avec l'équipement Komatsu et les pièces, le service et le soutien aux produits d'Équipement SMS. Leurs résultats éprouvés et l'expérience est un reflet de la qualité de leurs produits et de leur service.?»

Le premier 830E-5 a été livré à la mine à la fin août 2019 et le reste de la flotte sera livrée au cours des deux prochains mois. Les nouveaux camions complètent l'équipement existant fourni par Équipement SMS aux sites miniers de Conuma. «?Équipement SMS est déterminé de collaborer avec Conuma à long terme afin de garantir un soutien complet pour obtenir la disponibilité et un temps de fonctionnement optimisé de leur flotte Komatsu?», affirme Dennis Chmielewski, vice-président directeur de la division des produits miniers d'Équipement SMS.

Daniel Funcannon, vice-président et directeur général, division des mines chez Komatsu, souligne : «?Nous sommes très fiers que nos camions appuient les activités de la mine Wolverine de Conuma et nous sommes heureux de participer à l'atteinte des cibles opérationnelles de la mine en garantissant la fiabilité et la qualité constante de nos appareils.?»

Le camion électrique Komatsu 830E-5 domine le marché des camions de 250 tonnes avec sa durabilité et sa fiabilité éprouvées. Propulsé par un moteur SDA16V160 de 2?500 HP de Komatsu le système d'entraînement permet un transfert de puissance efficace au sol tout en réalisant une consommation de carburant faible et une fiabilité excellente.

À propos de Conuma Coal Resources Limited

Fondée au milieu de l'année 2016, Conuma Coal Resources Limited est un producteur de charbon métallique autonome situé dans le nord-est de la Colombie-Britannique au Canada. Les activités minières de surface actuelles à Brule, Wolverine et Willow Creek produisent cinq millions de tonnes par an, fournissant la sécurité et plus de 900 emplois directs et 3?000 emplois indirects à des familles du district régional de Peace River.

Conuma a été créé pour contribuer et exercer une influence positive ainsi qu'un soutien à notre communauté. Nous sommes déterminés à assurer la sécurité de tous nos partenaires et d'unifier les ressources et les gens afin de construire une organisation de premier ordre, reconnue pour son caractère et son intégrité.

À propos d'Équipement SMS

Équipement SMS est un fournisseur d'équipement international axé sur les solutions. Équipement SMS été créée il y a plus d'un siècle et associe un esprit entrepreneurial et une expérience de l'industrie qui en font un chef de file dans la distribution d'équipement pour les industries des mines, de la construction, des forêts et des services publics.

À propos de Komatsu

Komatsu est un important producteur et fournisseur d'équipement, de technologies et de services pour les marchés des mines, de la construction, des chariots élévateurs, des industries et des forêts. L'équipement et les services de l'entreprise sont utilisés pour extraire des minéraux essentiels et pour développer une infrastructure moderne. Le service et les réseaux de distribution internationaux de Komatsu fournissent un soutien aux opérations des clients, en exploitant la puissance de l'Internet des objets pour améliorer la sécurité et la productivité, tout en optimisant le rendement.



Coordonnées des personnes-ressources

Équipement SMS

Roy Lapa

Directeur, Gestion et communications

+ 1 780 948-2235

rlapa@smsequip.com

Komatsu

Caley Clinton

Gestionnaire ? Communications d'entreprise et relations publiques

+ 1 414 712-9728

caley.clinton@mining.komatsu

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/74dfcc01-cd8c-4a97-8cdc-3bb826100a80/fr

Communiqué envoyé le 12 décembre 2019 à 10:30 et diffusé par :