Les Grands Prix santé et sécurité du travail - La CNESST couronne son lauréat Petites et moyennes entreprises en Outaouais

GATINEAU, QC, le 12 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a remis ce matin son Grand Prix santé et sécurité du travail, volet Petites et moyennes entreprises, dans la région de l'Outaouais. Lors de la cérémonie qui a eu lieu chez IEG.co à Gatineau, l'entreprise a été récompensée pour sa réalisation dans la catégorie Innovation.

Petites et moyennes entreprises

IEG.co | Garde-corps articulé et interverrouillé

IEG.co est une entreprise qui fabrique des produits de protection pour mobilier et planchers ainsi que d'autres produits de facture originale. Pour approvisionner l'atelier de menuiserie situé à la mezzanine de l'usine, un chariot élévateur fait transiter les matériaux par un porte-à-faux à 2,5 m de hauteur. Pour accéder au matériel, les travailleurs devaient se munir d'un harnais. Malgré cela, la visibilité de l'opérateur du chariot élévateur étant limitée, des risques d'accident subsistaient. Le patron d'IEG.co et ses employés ont conçu et fabriqué un garde-corps articulé et motorisé qui est interverrouillé avec la porte de la menuiserie donnant accès à la zone de déchargement. Ainsi, la barrière et la porte de l'atelier ne peuvent être ouvertes simultanément. En plus d'agir comme garde-corps, le système assure au cariste qu'aucun travailleur n'est présent dans la zone de déchargement.

Photo (libre de droits) : https://bit.ly/32mU4VT

Vidéo (libre de droits) : https://youtu.be/t1uK-Ujh_D8

Le lauréat se retrouve en lice pour le Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail, qui aura lieu à Québec au printemps 2020.

Pour en savoir plus : www.grandsprixsst.com.

