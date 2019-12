RBC Banque Royale modifie ses taux promotionnels sur hypothèque résidentielle





TORONTO, le 12 déc. 2019 /CNW/ - RBC Banque Royale a annoncé aujourd'hui qu'elle augmentait ses taux promotionnels sur nouvelle hypothèque résidentielle à compter du 17 décembre 2019.

Les modifications sont les suivantes :

Offres spéciales*





Trois ans - taux fixe et échéance fixe 3,24 pour cent (hausse de 0,10 pour cent) Quatre ans - taux fixe et échéance fixe 3,24 pour cent (hausse de 0,20 pour cent) Cinq ans - taux fixe et échéance fixe 3,24 pour cent (hausse de 0,20 pour cent)

« Nous tenons compte d'un certain nombre de facteurs, notamment le coût des fonds et les conditions du marché, lorsque nous apportons des changements à nos taux hypothécaires. Nos taux, établis en fonction des conditions actuelles, assurent un équilibre entre les attentes de nos clients et les coûts que nous assumons pour les fonds destinés au financement des hypothèques, déclare Mary Ellen Brown, première vice-présidente, Financement sur valeur nette immobilière, RBC. Nous continuons d'évoluer dans un contexte de faibles taux d'intérêt et sommes déterminés à aider les clients à comprendre le coût global de la propriété. Nous encourageons les acheteurs de maison à faire leurs recherches, à prendre le temps de déterminer ce dont ils ont besoin et à communiquer avec nous, par téléphone ou en personne, s'ils ont des questions. »

* Les taux indiqués représentent des taux réduits spéciaux et non pas les taux affichés de la Banque Royale du Canada. Pour calculer la bonification, comparez le taux de l'offre spéciale au taux affiché pour le terme choisi.

Les offres spéciales peuvent être modifiées, retirées ou prolongées en tout temps sans préavis. Ces offres ne peuvent être jumelées à d'autres réductions, offres ou promotions de taux.

