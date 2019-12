L'évènement de mise en service TBR de Hubei Linglong Tire Co., Ltd. et la conférence mondiale des partenaires de Linglong Tire se sont déroulés avec succès





JINGMEN, Chine, 12 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Le 11 décembre 2019, L'évènement de mise en service TBR de Hubei Linglong Tire Co., Ltd. et la conférence mondiale des partenaires de Linglong Tire, ayant pour thèmes Nouveaux canaux, Nouvelle organisation et Création du le futur, se sont tenus avec succès à Jingmen, en Chine. Près de 600 invités ont assisté à cet évènement, y compris des dignitaires de Jingmen, de l'Association de l'industrie des pneus de Chine, et de Linglong Tire, pour constater les nouveaux progrès de Linglong dans l'organisation industrielle globale.

Conformément à l'initiative chinoise Une ceinture, Une route, Linglong a construit quatre bases manufacturières en Chine, une en Thaïlande et une en Serbie, dans le but de compléter son organisation stratégique global 5+3 (cinq bases manufacturières chinoises et trois bases manufacturières à l'étranger).

Hubei Linglong, la quatrième base manufacturière nationale de Linglong, couvre une superficie totale de près de 9300 000 mètres carrés et cible une capacité de pneus PCR annuelle de 12 millions d'unités, une capacité de pneus TBR annuelle de 2,4 millions d'unités et une capacité de pneus OTR annuelle de 60 000 unités avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 710 millions USD. La cérémonie de pose de la première pierre de Hubei Linglong a été tenue le 6 juillet 2018 par la société. L'usine verte intelligente facilitera la transformation et la mise à niveau de l'usine à une production intelligente et à des produits haut de gamme.

M. Wang Feng, président de Linglong Tire, a déclaré que Linglong allait accélérer la construction d'autres projets et s'efforcerait d'achever la construction complète de Hubei Linglong à l'avance. Entre temps, la société continuera de promouvoir son organisation 5 + 3 pour devenir un fabricant de pneus de classe mondiale.

Dans le cadre de la conférence mondiale des partenaires, M. Wang Feng a exprimé sa gratitude envers les partenaires internationaux en espérant travailler avec eux pour le développement futur de la société.

« Linglong Tire a toujours adhéré à un développement durable de haute qualité en s'efforçant de promouvoir le développement sain, ordonné et équilibré de la chaîne industrielle. Avec l'avancement de l'organisation industrielle globale de Linglong, la société recherchera une collaboration plus étendue et pragmatique avec ses partenaires en matière de recherche et de développement technologiques, de chaîne logistique mondiale, et de partage des ressources de marché, afin d'assurer le développement optimal de l'internationalisation de Linglong », a ajouté Wang Feng lors de la conférence.

Linglong appliquera un magasin connecté, un contexte de big data et un marketing numérique à ses ventes de pneus sur le marché du détail en s'adaptant à des situations de marché en perpétuelle évolution. Dans le même temps, la société poursuivra ses travaux de haute qualité en science et en innovation technologique et promotion de marque, améliorant ainsi la valeur ajoutée de sa marque et de son produit, et augmentant les bénéfices des distributeurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1043453/Linglong_Tire_event.jpg

Communiqué envoyé le 12 décembre 2019 à 09:57 et diffusé par :