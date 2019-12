Le premier ministre présente les nouveaux secrétaires parlementaires





OTTAWA, le 12 déc. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la formation d'une nouvelle équipe de secrétaires parlementaires.

Notre équipe de secrétaires parlementaires constituera un lien essentiel entre les ministres et le Parlement. Les secrétaires parlementaires travailleront de près avec leurs collègues afin d'apporter des résultats concrets et positifs pour tous les Canadiens. Ils aideront à faire avancer les mesures législatives du gouvernement, échangeront directement avec les Canadiens sur des grandes initiatives du gouvernement et représenteront le gouvernement au Canada et sur la scène internationale.

L'équipe des secrétaires parlementaires comprend :

Omar Alghabra est secrétaire parlementaire du premier ministre (renouvellement de la fonction publique) et secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre des Affaires intergouvernementales, et sera assermenté en tant que membre du Conseil privé

Will Amos est secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie (Science)

Gary Anandasangaree est secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones

Terry Beech est secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Rachel Bendayan est secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international

Chris Bittle est secrétaire parlementaire du ministre des Transports

Julie Dabrusin est secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien

Pam Damoff est secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones

Ali Ehsassi est secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie (Innovation et Industrie)

Neil Ellis est secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Greg Fergus est secrétaire parlementaire du président du Conseil du Trésor et secrétaire parlementaire de la ministre du Gouvernement numérique

Andy Fillmore est secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

Darren Fisher est secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé

Sean Fraser est secrétaire parlementaire du ministre des Finances et secrétaire parlementaire de la ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des Finances

Anthony Housefather est secrétaire parlementaire de la ministre du Travail

Gudie Hutchings est secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

Yvonne Jones est secrétaire parlementaire du ministre des Affaires du Nord

Kamal Khera est secrétaire parlementaire de la ministre du Développement international

Irek Kusmierczyk est secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées

Kevin Lamoureux est secrétaire parlementaire du président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes

Stéphane Lauzon est secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés

Paul Lefebvre est secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles

Joël Lightbound est secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Steven MacKinnon est secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

Soraya Martinez Ferrada est secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Rob Oliphant est secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères

Darrell Samson est secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

Peter Schiefke est secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Francesco Sorbara est secrétaire parlementaire de la ministre du Revenu national

Adam van Koeverden est secrétaire parlementaire de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse et secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien (Sport)

Anita Vandenbeld est secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale

Adam Vaughan est secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social (Logement)

est secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social (Logement) Arif Virani est secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada

Les secrétaires parlementaires chargés d'appuyer la ministre du Développement économique et des Langues officielles sont :

René Arseneault est secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de promotion économique du Canada atlantique et Langues officielles)

Larry Bagnell est secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence canadienne de développement économique du Nord)

Élisabeth Brière est secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec)

Terry Duguid est secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Diversification de l'économie de l'Ouest canadien) et secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique (Agence canadienne de l'eau)

Terry Sheehan est secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedNor)

est secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedNor) Kate Young est secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedDev Ontario)

Cette équipe apporte une diversité de connaissances, d'expériences et de compétences qui seront essentielles pour réaliser le programme ambitieux du gouvernement. En collaboration avec leur ministre, les secrétaires parlementaires appuieront le travail visant à lutter contre les changements climatiques, à renforcer la classe moyenne, à avancer sur le chemin de la réconciliation, à assurer la sécurité et la santé des gens et à positionner le Canada pour réussir dans un contexte mondial incertain. Comme les gens d'un bout à l'autre du pays ont des besoins uniques, les Canadiens de chaque région auront un secrétaire parlementaire dont l'objectif sera de veiller à ce que la croissance économique profite à tout le monde.

Le premier ministre fera bientôt paraître une version mise à jour du guide Pour un gouvernement ouvert et responsable, qui définit ses attentes à l'égard des membres du Conseil des ministres et des secrétaires parlementaires ainsi que leurs rôles et responsabilités. Le guide mis à jour clarifiera également le rôle du ministre de la Justice et procureur général du Canada et tient compte des recommandations que l'honorable Anne McLellan a présentées dans son récent rapport sur la question.

Citation

« D'un océan à l'autre, les Canadiens ont choisi de continuer d'avancer. Nous avons justement le plan et l'équipe pour y arriver. Aujourd'hui, je peux annoncer la formation d'une équipe dynamique et diversifiée de secrétaires parlementaires qui travailleront sans relâche en collaboration avec leurs ministres et leurs collègues pour faire avancer les enjeux qui comptent le plus pour les Canadiens. »

--Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Les secrétaires parlementaires sont choisis par le premier ministre pour appuyer des ministres.

Les responsabilités des secrétaires parlementaires se répartissent généralement en deux volets : les travaux liés à la Chambre des communes et les fonctions liées au ministère.

Les secrétaires parlementaires ne font pas partie du Conseil des ministres et ne jouent pas un rôle officiel dans le processus décisionnel du Conseil des ministres. Ils appuient leur ministre et, de manière générale, la responsabilité et la reddition de comptes incombent au ministre.

Dans le cadre de ses fonctions de secrétaire parlementaire, Terry Duguid sera en partie responsable d'aider le gouvernement à tenir sa promesse de créer l'Agence canadienne de l'eau. L'Agence travaillera en partenariat avec les provinces, les territoires, les communautés autochtones, les autorités locales, des scientifiques et d'autres intervenants pour assurer la sécurité, la propreté et la bonne gestion des eaux canadiennes.

La nouvelle version du guide Pour un gouvernement ouvert et responsable reflètera des changements apportés récemment, notamment à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui améliorent considérablement l'ouverture et la transparence du gouvernement.

En mars 2019, le premier ministre a demandé conseil à l'ancienne vice-première ministre, ministre de la Justice et procureure générale du Canada Anne McLellan au sujet de la relation entre le gouvernement fédéral et le ministre de la Justice et procureur général du Canada. Son examen des rôles de ministre de la Justice et de procureur général du Canada a été publié en août 2019.

