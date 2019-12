Automobiles Porsche Canada offre aux propriétaires de Taycan trois ans de recharge sur le réseau Electrify Canada





TORONTO, 12 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) annonce la signature d'une entente avec Electrify Canada, LLC visant à offrir aux propriétaires de Taycan, première Porsche entièrement électrique, trois ans de recharge aux bornes publiques d'Electrify Canada partout au pays. Ce service de recharge est inclus dans le prix de la Taycan qui se détaille à partir de 119 400 $ (Taycan 4S), de 173 900 $ (Taycan Turbo) et de 213 900 $ (Taycan Turbo S).

Les bornes routières et urbaines d'Electrify Canada et de nombreuses concessions Porsche offrent la recharge rapide jusqu'à 350 kW en courant continu. La puissance maximale de recharge de la Taycan est de 270 kW. Dotée de la technologie 800 volts et d'une prise de recharge combinée (CSS), il faudra 22 minutes 30 secondes pour que la Taycan atteigne un état de charge de 80 % lorsque la batterie est chargée à 5 %, soit le taux de recharge le plus rapide sur le marché.

« Chaque Porsche est une voiture de sport de caractère et la Taycan est dotée d'un caractère électrisant », déclare Marc Ouayoun, président-directeur général d'Automobiles Porsche Canada, Ltée. « Grâce au réseau d'Electrify Canada, les futurs propriétaires de la première Porsche 100 % électrique n'auront pas à se soucier de l'autonomie et pourront ainsi goûter pleinement le plaisir de rouler sur les magnifiques routes du pays. »

Pendant trois ans, l'acheteur d'une Taycan bénéficiera d'un service de recharge gratuit et illimité d'une durée de 30 minutes, assujetti à certains termes et conditions. Le réseau d'Electrify Canada situées à travers le Canada verra l'apparition de 32 stations d'ici la fin de 2020. Celles-ci seront situées le long des grandes routes et dans les grandes villes de Colombie-Britannique, de l'Alberta, de l'Ontario et du Québec. Chaque station compte une moyenne de quatre bornes de recharge. Les stations routières d'Electrify Canada incluent au moins une borne de 350 kW et des bornes jusqu'à 150 kW.

La Taycan inclura de nouvelles options de recharge, notamment un système à domicile conçu par Porsche. Les détails du système et les options d'installation seront communiqués prochainement.

Pour en savoir plus sur la recharge d'un véhicule électrique, veuillez consulter https://www.electrify-canada.ca/fr/a-propos-de-la-charge .

Automobiles Porsche Canada, Ltée

Fondée en 2008, Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est importateur et distributeur exclusif des Porsche 911, 718 Boxster et 718 Cayman, Taycan, Panamera, Cayenne et Macan. Le siège social est situé à Toronto (Ontario) depuis 2017 et la société emploie une équipe de plus de 50 personnes en vente, après-vente, finances, marketing, développement du réseau et relations publiques. L'équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des 70 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. Un Centre de distribution de pièces ouvrira ses portes en 2019 pour desservir le réseau national de 19 centres Porsche. PCL est la filiale dédiée de Porsche AG ayant son siège social à Stuttgart, en Allemagne. En 2018, Porsche a vendu un nombre sans précédent de 8 904 véhicules en sol canadien, une hausse de 7,9 % par rapport à 2017.

Ce succès est basé sur un remarquable palmarès sportif qui compte près de 30 000 victoires en course.

Suivez-nous sur : twitter.com/porsche | facebook.com/porsche

Applications Porsche : https://www.porsche.com/usa/apps-and-entertainment/apps/

Les journalistes accrédités peuvent se procurer des photos et des vidéos dans la base de données média Porsche à https://presse.porsche.de/



Une photo accompagnant cette annonce est disponible https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/49348c16-d6c3-490c-8b45-a8d18577aa22

Communiqué envoyé le 12 décembre 2019 à 09:40 et diffusé par :