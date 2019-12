Transport de céréales par le CN : Solide performance de la campagne agricole à ce jour





MONTRÉAL, 12 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) est heureux d'annoncer que le transport des céréales canadiennes a repris le rythme qu'il avait avant la grève de huit jours qui a eu lieu en novembre.



Malgré un début lent de la campagne agricole en raison du mauvais temps, le CN a mis en place plus de 6 800 wagons-trémies par semaine au cours des deux premières semaines de novembre (semaines 14 et 15), ce qui a constitué le point culminant de la campagne agricole. La grève a empêché le CN d'accepter de nouvelles demandes au cours de la semaine 17, puisque la Compagnie ne fonctionnait qu'à environ 10 % de sa capacité globale. À la deuxième semaine de décembre (semaine 19), le CN avait rétabli l'expédition à son niveau optimal, et avait de plus répondu à toutes les demandes de wagons-trémies des clients pour les deuxième et troisième semaines de décembre.

« Après des récoltes difficiles en raison du mauvais temps et un arrêt de travail de huit jours, nos cheminots ont travaillé très fort pour rétablir la circulation des trains, explique Allen Foster, vice?président Vrac au CN. Notre approche disciplinée de reprise après la grève, de même que les investissements que nous avons faits dans l'infrastructure de la voie et les nouvelles locomotives au cours des deux dernières années, ont permis au CN de reprendre un rythme d'activités normal. Nous restons déterminés à desservir nos clients du secteur céréalier et à faciliter les échanges commerciaux canadiens et nord-américains, et nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec eux à l'approche de la période critique de l'hiver. »

Performance record

Au cours des premières18 semaines de la campagne agricole, le CN a affiché les records suivants :

Record mensuel historique ?

Octobre ? 2,8 millions de tonnes métriques (MTM)

Record hebdomadaire historique ?

Semaine 11 (du 13 au 19 octobre) ? 685 187 tonnes métriques (MT)

À propos du CN

Véritable pilier de l'économie, le CN transporte annuellement des marchandises d'une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN ? la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives ? dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l'Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l'adresse www.cn.ca.



Source :

Médias Investisseurs Jonathan Abecassis Paul Butcher Directeur principal Vice-président Relations avec les médias, CN Relations avec les investisseurs, CN 514 399-7956 514 399-0052

Communiqué envoyé le 12 décembre 2019 à 09:35 et diffusé par :