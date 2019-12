Ouverture de l'appel à candidatures ? pour les secteurs des TIC et des technologies spatiales ? dans le cadre du programme d'accélération du Luxembourg, Fit 4 Start





Fit 4 Start est le programme d'accélération du Luxembourg destiné à soutenir les startups. Les startups bénéficiant du programme, établies au Luxembourg ou dans un autre pays, même en dehors de l'Union européenne, sont sélectionnées deux fois par an. Lancé par le Ministère de l'Économie et géré par Luxinnovation, le programme Fit 4 Start vient d'ouvrir son prochain appel à candidatures pour les startups nationales et internationales.

La prochaine édition de Fit 4 Start est destinée aux jeunes entreprises innovantes actives dans le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC) ou dans celui des technologies spatiales. Les inscriptions peuvent être faites en ligne jusqu'au 20 janvier 2020 à midi (heure du Luxembourg) via le site www.fit4start.com.

Une présélection est effectuée sur la base des candidatures reçues. Les startups présélectionnées seront informées le 3 février 2020, elles se retrouveront ensuite pour une séance de pitching organisée durant la ?Journée de pitching et de remise des diplômes' qui se tiendra le 26 mars 2020 dans la ville de Luxembourg. Dix startups du secteur des TIC et cinq du secteur des technologies spatiales seront sélectionnées par un jury international pour participer à la 10e édition.

Fit 4 Start offrira aux 15 candidates retenues une subvention de 50 000 ?, un coaching personnalisé et intensif, ainsi qu'un espace de coworking gratuit pendant quatre mois chez l'un des deux incubateurs partenaires, Technoport et l'incubateur de la ville de Luxembourg. Une subvention additionnelle de 100 000 ? sera octroyée à des startups ayant terminé avec succès le programme et qui sont parvenues à lever au moins 50 000 ? de capitaux privés.

