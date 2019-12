Amplify Brokerage : désormais disponible pour le public





La seule plateforme de courtage de crypto-monnaies sur laquelle les traders du monde entier ne paient aucun frais de transaction

DUBLIN, 11 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Amplify Brokerage a été rendue public le 3 décembre 2019, juste après un test privé préliminaire auprès des près de 100 000 clients pré-inscrits. Amplify Brokerage apporte une variété de ressources et d'avantages jamais vus auparavant sur aucune autre plateforme de courtage de crypto-monnaies. La caractéristique d'Amplify Brokerage est l'absence de frais de transaction. Pour la toute première fois, les passionnés de crypto-monnaies du monde entier peuvent récolter les avantages d'un portefeuille sans frais de transaction. Pour vérifier l'affirmation d'Amplify, une comparaison de la même transaction effectuée simultanément par Amplify et Coinbase a été réalisée. Les résultats ont prouvé que le modèle « zéro frais de transaction » d'Amplify plaçait 1,4 % de pièces de plus dans la poche du trader par rapport à Coinbase, un acteur bien établi du marché. Cela signifie qu'Amplify Brokerage permet à tout trader d'atteindre son objectif le plus élémentaire : augmenter la valeur de son portefeuille. Mission accomplie.

« C'est incroyable de partager un tel bouleversement avec tous les passionnés de crypto-monnaies du monde entier... avoir le sentiment que nous avons accompli exactement ce que nous nous étions fixés de faire... de savoir que nous n'avons jamais baissé les bras. Notre objectif était d'offrir une expérience utilisateur unique à une valeur inégalée, et c'est exactement ce que nous avons fait », a déclaré Justin tabb, PDG d'Amplify. En plus de l'absence de frais de transaction sur toutes les paires d'échange, Amplify bénéficie d'intégrations avec plusieurs fournisseurs de liquidités, assurant aux clients d'obtenir les meilleurs prix sur leurs transactions. La plateforme est équipée des meilleures fonctionnalités et outils d'analyse nécessaires pour prendre des décisions intelligentes et réaliser des transactions sans jamais avoir à quitter la plateforme. Décrite par les utilisateurs comme un « guichet unique », la plateforme Amplify Brokerage permet aux traders de gagner du temps, de l'argent et d'eviter des déconvenues.

Parmi les autres caractéristiques majeures, on peut citer :

l La gestion de portefeuille avancée ? des informations permettant de prendre des décisions éclairées sont une fonctionnalité appréciée dans un domaine où la concurrence fait cruellement défaut

l Mécanisme breveté de profit et de perte ? extrêmement précis, ce système permet un suivi constant des performances.

l Une intégration incroyablement rapide ? cela optimise le temps passé par un utilisateur en amenant le trader directement sur l'interface intuitive qu'un utilisateur a appelé « la meilleure que j'ai vue ».

Dédiée à l'amélioration constante, des mises à niveau seront constamment publiées, y compris la Fiat on-and-off ramp, le trading automatisé et encore plus de pièces pour que les utilisateurs puissent négocier sans commission.

Amplify Exchange se consacre à la facilitation d'un accès universel aux opportunités inhérentes aux crypto-monnaies - - pour chaque individu, selon ses propres conditions. Amplify conçoit chaque aspect de chaque produit avec le plus d'avantages possibles pour les consommateurs. Amplify Brokerage est la première version d'une suite de trois produits distincts et révolutionnaires conçus pour s'interconnecter à terme au sein d'un écosystème de crypto-monnaies de pointe.

Si vous souhaitez découvrir en pratique l'absence de frais de transaction pour votre portefeuille, vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui à l'adresse https://amplifyexchange.com/register

