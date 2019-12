Les livraisons records se poursuivent et Postes Canada se prépare pour les achats en ligne de dernière minute





OTTAWA, le 12 dec. 2019 /CNW/ - Il reste encore beaucoup de temps pour magasiner en ligne. Les plans de livraison de Postes Canada pour les Fêtes sont pleinement en vigueur, et ils nous ont permis de livrer un volume record de 3,2 millions de colis la fin de semaine dernière et lundi. Nous avons livré 2,2 millions de colis le lundi 9 décembre, en plus des 960 000 articles que nous avons livrés en fin de semaine, soit deux nouveaux sommets pour nous. Nous nous attendons à livrer 1,7 million de colis par jour en moyenne d'ici Noël.

Ce travail colossal est rendu possible parce que nos établissements fonctionnent à plein régime tous les jours, 24 heures sur 24, afin de traiter les volumes élevés de colis, de paquets et de courrier des Fêtes. Nous avons également embauché près de 3 800 employés saisonniers pour aider à traiter et à livrer les envois de la période des Fêtes. Cela s'ajoute aux plus de 50 000 employés permanents qui servent les clients en se chargeant de la livraison, du traitement et de la vente au détail.

Pour maintenir le rythme, Postes Canada continuera la livraison la fin de semaine, qui a commencé dès le 9 novembre dans certains secteurs.

Pour la tranquillité d'esprit des cyberacheteurs

Lorsque vous achetez un article en ligne, vérifiez simplement la politique de livraison et les engagements du détaillant pour vous assurer de recevoir l'article à temps. Nous collaborons avec des détaillants partout au pays pour offrir des options de livraison jusqu'à la dernière minute.

Aidez-nous à livrer le courrier en toute sécurité

En raison des volumes records, nous demandons aux Canadiens de dégager l'accès à leur domicile en enlevant la neige et la glace de leur allée piétonnière, de leurs escaliers et de leur entrée, ainsi que de la zone autour de leur boîte aux lettres. Cela permettra d'assurer la sécurité de nos employés et des autres personnes qui vous visiteront pendant les Fêtes.

Conseils :

Déneigez et déglacez vos trottoirs, votre entrée de cour et l'espace qui entoure votre boîte aux lettres.

Déglacez vos escaliers, votre entrée et l'accès à votre boîte aux lettres à l'aide de sable ou de sel.

Dégagez vos escaliers, vos rampes d'escalier et votre boîte aux lettres et gardez-les en bon état.

