Activité Bourrer la voiture de police 2019 de la GRC pour les enfants malades : Partagez la joie de donner dans la RCN !

OTTAWA, le 12 déc. 2019 /CNW/ - Venez aider les membres de la GRC de la région de la capitale nationale à Bourrer la voiture de police et à apporter une vague de bonheur aux enfants du CHEO qui ne pourront pas être à la maison à Noël. L'activité aura lieu le samedi 14 décembre 2019, de 8 h à 15 h, dans le stationnement du Walmart d'Orléans, au 3900, chemin Innes.

Cette activité, qui en est à sa troisième année dans la RCN, se veut un effort collectif pour apporter des jouets aux enfants du CHEO qui ne seront pas chez eux à Noël. La GRC recueille des jouets neufs et non emballés pour Toy Mountain, ainsi que des denrées non périssables pour la Banque d'alimentation d'Ottawa.

Encore une fois cette année, il y aura beaucoup d'attraits pour les participants, dont les suivants :

le Groupe tactique d'intervention avec son véhicule tactique blindé;

des voitures de police (dans lesquelles les enfants pourront s'asseoir pour parler au père Noël par radio);

des agents de la GRC et du Service de police d' Ottawa ;

; un robot de désamorçage de bombes;

l'ours Prudent et l'ourson du CHEO, qui remettront des sacs-cadeaux aux enfants.

En plus de faire sourire les enfants qui y participent, cet événement communautaire du temps des Fêtes contribue également au mieux-être de nombreux autres enfants.

« Grâce à son activité Bourrer la voiture de police, la GRC va gentiment et généreusement améliorer le séjour à l'hôpital d'un grand nombre de patients de tous âges en leur offrant de nombreuses possibilités de divertissement comme des jouets, des films, des jeux et des livres. Ces ressources apportent du réconfort à nos patients, sont d'excellents moyens de distraction et servent à normaliser leur période de rétablissement. Merci à la GRC d'être un #Hero4CHEO! », indique Michèle Taché, CCLS, spécialiste de l'enfance au CHEO.

« Tisser des liens avec les collectivités que nous servons, c'est l'aspect principal de notre travail », a déclaré le caporal Eric Laperrière du Groupe d'intervention des opérations de protection de la GRC. « Bourrer la voiture de police montre à quel point le bien-être de nos collectivités nous tient à coeur. Nous nous mobilisons en ce moment de l'année pour rendre le temps des Fêtes plus joyeux pour les enfants qui ont besoin de notre soutien et de notre compassion. »

Un porte-parole de la GRC sera sur place pour accueillir les médias qui souhaitent prendre des photos. La GRC livrera les jouets à Toy Mountain, au centre commercial Place d'Orléans, vers 15 h 45.

