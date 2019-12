Snapclarity recrute deux spécialistes du secteur de la santé mentale pour contribuer à améliorer l'accès pour tous les Canadiens en se développant dans l'Ouest canadien





Snapclarity, la seule plateforme numérique préventive de santé mentale au Canada, a envoyé un message fort concernant la transformation de l'accès à un soutien en recrutant trois experts canadiens des soins de santé préventifs pour les employeurs, les employés et les consommateurs, des experts qui connaissent très bien l'Ouest canadien. Snapclarity sait que le soutien en matière de santé mentale est un facteur essentiel pour les employés lorsqu'il s'agit de choisir leur lieu de travail. Snapclarity, qui a débuté à Ottawa, s'est aujourd'hui étendue à tout le Canada.

Avec Snapclarity, l'expérience numérique fournit une évaluation novatrice et immédiate, validée cliniquement, pour l'identification précoce du risque, une navigation et des plans de soins personnalisés et un algorithme qui associe chaque personne à un thérapeute qu'il est possible de joindre par messagerie textuelle et pour des séances audio/vidéo. Les nouvelles prestations de santé mentale renforcent la résilience et accélèrent le traitement, de sorte que davantage de personnes aillent lieux.

Snapclarity a tout d'abord recruté la spécialiste du secteur Karen Adams au poste de directrice commerciale et de l'innovation en matière de santé. En tant que Canadienne influente dans le secteur de la santé mentale, Mme Adams a aidé un prestataire de soins de santé traditionnel à faire croître rapidement ses revenus sur un marché émergent. S'appuyant sur son expertise, elle a recruté deux spécialistes du secteur afin d'amener de l'innovation de rupture.

Les personnes rejoignant l'équipe pionnière sont Gianpiero Mameli et Estelle Morrison. M. Mameli organisera les partenariats stratégiques pour l'Ouest canadien. Mme Morrison devient responsable des opérations cliniques et du succès des clients à l'échelle nationale. Fort de 20 années d'expérience dans des services de santé mentale, M. Mameli est un chef reconnu dans le développement des affaires et la gestion de compte. Mme Morrison a consacré plus de 20 années au développement, à l'innovation et à l'accompagnement de services cliniques associés à des programmes d'aide aux employés et des plateformes numériques, dont Lifeworks.

Mme Adams affirme : « Nous sommes dans une nouvelle dynamique de marché, dans laquelle les employés se tournent vers des employeurs qui proposent des solutions de santé proactives et préventives. Les employeurs choisis sont devenus les organisations qui investissent pour fournir aux employés des outils et les informer au sujet de leurs risques. La possibilité de créer de la résilience dépend d'une identification des risques validée cliniquement, d'outils de prévention et d'un soutien permettant aux individus de rebondir après les inévitables aléas de la vie. »

Terri Storey, PDG de Snapclarity, a expliqué : « Notre plateforme numérique transforme la manière dont les employeurs approchent leur offre de prestations de santé mentale et l'impact qu'ils peuvent avoir sur la résilience et la productivité des employés. Nous sommes des pionniers et avons besoin des meilleurs du secteur pour accélérer notre croissance sur le marché. »

Snapclarity a récemment reçu le prix « next big thing » lors du gala Best of Ottawa Business.

