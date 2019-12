Hapag-Lloyd sélectionne Blume Global pour fournir un soutien logistique à un réseau de partenaires





De nouvelles solutions orchestreront l'ensemble du réseau de transporteurs routiers partenaires

PLEASANTON, Californie, 12 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Blume Global, un leader en solutions de logistique et de chaîne d'approvisionnement numérique globales, a annoncé aujourd'hui que Hapag-Lloyd, l'une des plus grandes compagnies maritimes mondiales, a sélectionné Blume Logistics pour soutenir l'ensemble de son réseau mondial de transporteurs routiers partenaires, commençant en Amérique du Nord en janvier 2020.

Hapag-Lloyd est l'un des plus grands transporteurs océaniques au monde, avec une flotte de 231 porte-conteneurs modernes d'une capacité de transport totale de 1,7 million EVP (équivalent vingt pieds) et une capacité de conteneur de 2,6 millions EVP, y compris une des flottes de conteneurs frigorifiques les plus modernes. Hapag-Lloyd recherchait une solution qui pourrait les aider à gérer et assurer les capacités de service porte à porte de la plus haute qualité à travers son réseau de transporteurs routiers partenaires.

Blume Logistics, qui fait partie du Blume Universe de solutions bâties sur la plateforme numérique de Blume Global, connectera numériquement le réseau de transporteurs routiers partenaires de Hapag-Lloyd, qui englobe le workflow complet allant de la commande au règlement. Ceci inclut l'ordre d'exécution d'expédition, les taux de factage, l'ordonnancement des rendez-vous, les frais complémentaires, le repérage en direct, la preuve de livraison, la facturation et des capacités de compte-rendu robustes.

« Blume Logistics contribuera à améliorer la qualité de notre service porte à porte pour nos clients, y compris la visibilité du premier et dernier kilomètre, tout en optimisant les efficacités de nos transporteurs routiers partenaires », a déclaré Uffe Ostergaard, président de la région nord-américaine chez Hapag-Lloyd. « Nos clients nord-américains demandent une visibilité des expéditions optimisée de bout en bout afin de mieux gérer leurs chaînes logistiques et, en implémentant cette solution en nuage intégrée, nous pourrons leur offrir ce service à valeur ajoutée ».

« Blume Logistics aide les entreprises à gérer avec succès l'exécution logistique à travers le réseau de la chaîne d'approvisionnement et autour du monde, avec une visibilité de premier et dernier kilomètre des expéditions et un contrôle des dépenses de transport. Ceci améliore également la qualité du service client et optimise les relations avec les fournisseurs », a ajouté Pervinder Johar, PDG de Blume Global.

Blume Logistics fournit un réseau robuste pour l'adjudication de logistique, le repérage, la capture d'évènement, la vérification d'accusé et l'initiation des règlements. En connectant un écosystème mondial de transporteurs multimodaux pour gérer chaque mouvement, Blume Logistics unit les transporteurs?océaniques, ferroviaires et long parcours?avec un factage de premier et dernier kilomètre pour le suivi des évènements et des coûts en temps réel.

À propos de Blume Global

Qu'il s'agisse des plus grands détaillants, fabricants et sociétés de produits de consommation au monde ou des entreprises de camionnage locales les plus petites, le succès dépend d'une visibilité de bout en bout et de l'orchestration de réseaux de chaîne logistique mondiaux. Chaque mouvement. Chaque mode. Chaque kilomètre. Grâce à sa plateforme numérique orientée données basée sur l'IA et ses solutions assurant une visibilité, une exécution logistique, une gestion des actifs, une optimisation et un règlement financier en temps réel, Blume exploite plus de 25 années de connaissance des données, son réseau connecté à l'échelon mondial et des technologies de pointe pour aider les entreprises à devenir plus agiles et réactives, améliorer leur prestation de services et réduire leurs coûts. Pour en savoir plus, consulter blumeglobal.com.

À propos de Hapag-Lloyd

Avec une flotte de 231 porte-conteneurs modernes et une capacité de transport totale de 1,7 million EVP, Hapag-Lloyd est l'une des plus grandes compagnies maritimes de ligne du monde. La société compte environ 13 000 employés et 392 bureaux dans 129 pays. 121 services de ligne au total assurent des liaisons rapides et fiables à l'échelle mondiale entre plus de 600 ports sur tous les continents.

