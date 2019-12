Les médias et les citoyens sont conviés à prendre part à une Vigile pour que les passages pour piétons soient enfin respectés

Le vendredi 6 décembre 2019, à 8h15, un garçon de trois ans a été happé et gravement blessé par un véhicule, alors qu'il traversait avec sa famille le passage pour piétons au croisement du boulevard Saint-Joseph et de la rue Hutchison. Selon des...

Blume Global, un leader en solutions de logistique et de chaîne d'approvisionnement numérique globales, a annoncé aujourd'hui que Hapag-Lloyd, l'une des plus grandes compagnies maritimes mondiales, a sélectionné Blume Logistics pour soutenir...