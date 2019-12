Dynacare(MC) intègre le service Vérifiez.Moi(MC) de SecureKey pour améliorer l'accès aux renseignements sur la santé





Dynacare devient l'une des premières organisations à intégrer le service Vérifiez.Moi, et ce, dans le but de permettre aux Canadiens d'accéder rapidement et en toute sécurité aux renseignements sur leur santé

TORONTO, le 12 déc. 2019 /CNW/ - Grand fournisseur de solutions d'authentification et de technologies d'identité fédérée, SecureKey Technologies Inc. annonce aujourd'hui que DynacareMC, l'un des fournisseurs de solutions de santé et de bien-être les plus importants et respectés au pays, s'est joint au réseau Vérifiez.Moi, permettant ainsi aux Canadiens de vérifier facilement leur identité et d'accéder aux renseignements sur leur santé rapidement et en toute sécurité.

Vérifiez.Moi sera proposée aux patients pour aider à la vérification de leur identité lorsqu'ils s'inscriront à Dynacare Plus, un service en ligne et mobile qu'ils utilisent pour gérer leurs services de santé à distance. Ils peuvent y consulter les résultats de leurs tests de laboratoire, faire le suivi des évolutions de ceux-ci, enregistrer leurs rendez-vous ainsi que leurs dossiers de vaccination et leurs prescriptions. Ils peuvent aussi y synchroniser les données sur leur santé provenant des applications Google Fit et Apple Santé ou d'autres ressources de santé et de bien-être.

Actuellement, pour s'inscrire à Dynacare Plus, les patients doivent utiliser un NIP qui leur est donné en personne, à un centre Dynacare. Avec Vérifiez.Moi, ils pourront maintenant s'inscrire sans avoir à se déplacer. Ce service, qui sera tout d'abord offert aux patients des centres Dynacare de l'Ontario, leur permettra de confirmer leur identité de manière fiable et sécuritaire, leur donnant ainsi un meilleur accès aux renseignements relatifs à leur santé.

« Le contrôle et la gestion des renseignements sur la santé devraient être une priorité pour les Canadiens, mais souvent, ce n'est pas le cas, car le processus actuel pour les obtenir est complexe, explique Greg Wolfond, fondateur et président-directeur général de SecureKey Technologies. Dans bien des cas, l'accès à ces renseignements n'est possible que lors des visites chez le médecin, après une longue attente. Nous sommes ravis d'accueillir Dynacare dans le réseau Vérifiez.Moi, car nous pourrons ainsi offrir aux patients de l'Ontario un accès simple et sécuritaire aux renseignements sur leur santé et fournir aux Canadiens les outils nécessaires pour prendre cette dernière en main. »

« En nous joignant au réseau Vérifiez.Moi, nous offrons aux patients utilisant Dynacare Plus un accès facile et pratique à notre plateforme, précise Arun Thomas, vice-président information et technologie et dirigeant principal de l'information de Dynacare. Nous sommes ainsi davantage en mesure d'aider les Canadiens à reprendre leur santé et leur bien-être en main, tout en les incitant à adopter un mode de vie plus sain. »

Vérifiez.Moi utilise les renseignements d'identification personnels détenus par une connexion de confiance - telle qu'une institution financière - afin d'aider à vérifier l'identité des utilisateurs, créer un compte et accéder aux services en ligne d'autres organisations de confiance. Le service réduit les risques de divulguer plus d'informations qu'il n'en faut, car les consommateurs peuvent décider quand et à qui leurs renseignements sont divulgués. Vérifiez.Moi est une alternative plus sûre que les méthodes d'identification numériques traditionnelles qui permet aux consommateurs d'utiliser les services en ligne de leur choix rapidement et en toute sécurité.

Le service Vérifiez.Moi de SecureKey est maintenant offert aux patients de Dynacare Plus dans une version pour navigateur facile à utiliser, accessible à l'adresse www.dynacareplus.com. Ils peuvent télécharger l'application Vérifiez.Moi pour bénéficier de l'expérience complète.

Pour en savoir plus sur Vérifiez.Moi, consultez le www.vérifiez.moi.

À propos de Vérifiez.Moi

Vérifiez.Moi, développé par SecureKey Technologies Inc., est un nouveau service canadien qui vous aide à vérifier votre identité pour que vous puissiez réaliser rapidement vos activités en ligne, en personne et au téléphone. Il vous aide à vérifier votre identité de façon rapide et sécuritaire, en utilisant les renseignements personnels que vous consentez à transmettre et que vous avez déjà fournis à des connexions de confiance, comme votre institution financière. Vous pouvez télécharger l'application Vérifiez.Moi pour bénéficier de l'expérience complète ou accéder au service sur votre navigateur à partir des sites des divers fournisseurs. Vous avez le contrôle en tout temps puisque vous décidez quand et à qui sont divulgués les renseignements, ce qui réduit les risques d'en divulguer plus qu'il n'en faut pour accéder aux services désirés. Vérifiez.Moi repose sur des protocoles de sécurité robustes qui préviennent la divulgation, la consultation et l'utilisation non autorisées des renseignements personnels. Il a recours à la technologie de chaîne de blocs pour transmettre vos renseignements personnels aux participants de confiance du réseau de façon sécuritaire et confidentielle, ce qui vous permet d'accéder facilement aux services que vous voulez, quand vous le voulez. Pour en savoir plus, visitez le www.vérifiez.moi.

À propos de SecureKey Technologies

SecureKey est un fournisseur de premier plan du secteur de l'authentification et de la validation d'identité qui se consacre à simplifier l'accès des consommateurs aux services et aux applications en ligne. Il établit un réseau de prochaine génération à confidentialité améliorée pour l'authentification et le traitement de l'identité permettant aux consommateurs de se connecter à des services à l'aide des identifiants et renseignements numériques qu'ils ont déjà en mains et auxquels ils font confiance. SecureKey a son siège social à Toronto, et possède des bureaux à San Francisco. Pour de plus amples renseignements, visitez les sites securekey.com/fr et www.vérifiez.moi.

À propos de Dynacare

Dynacare, une filiale de LabCorp, entend se positionner comme chef de file en matière de solutions de santé et de bien-être au Canada. La qualité des soins est au coeur de tout ce que nous faisons. Nous nous employons constamment à mettre au point des programmes et des services novateurs qui ont des retombées positives sur la vie des Canadiens et Canadiennes, et qui aident les professionnels de la santé à prodiguer les meilleurs soins possible. Signalons, entre autres, nos analyses spécialisées, notre service pratique de prestation de soins à domicile et Dynacare Plus, un portail en ligne facile à utiliser grâce auquel les patients peuvent comprendre les résultats de leurs analyses de laboratoire et prendre leur santé en charge.

En plus d'offrir l'éventail de tests de diagnostic et de dépistage le plus vaste et le plus avancé au Canada, Dynacare permet aux médecins d'intervenir avec davantage de confiance sur les plans diagnostique et clinique. Dynacare avenir façonne l'avenir en permettant aux cliniciens d'exploiter les percées réalisées dans le domaine des analyses en laboratoire. Grâce à Solutions d'assurance Dynacare, nous offrons des analyses spécialisées et des services paramédicaux au secteur de l'assurance. Qui plus est, nous contribuons à la santé et à la sécurité des employés via nos services de dépistage et de bien-être dans le cadre du programme Dynacare en milieu de travail. Veuillez visiter le Dynacare.ca pour voir comment nous pouvons vous aider.

