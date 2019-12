L'agence média mondiale OMD en tête de la catégorie, dépasse l'industrie alors qu'elle augmente ses facturations et sa part de marché





NEW YORK, 12 décembre 2019 /PRNewswire/ -- L'agence Omnicom Media Group OMD Worldwide arrive en tête du dernier rapport mondial de classement de facturations de COMvergence sur base des facturations projetées en 2019 pour les agences de presse et les groupes.

Avec une facturation mondiale prévue pour 2019 de 19,6 milliards USD et un taux de croissance de +6,1 %, OMD détient une avance de 1,7 milliard USD sur son plus proche concurrent et surpasse de loin le taux de croissance stable de 0,6 % de l'industrie.

Le rapport baisse alors qu'OMD marque son neuvième trimestre consécutif de croissance des nouvelles affaires et de la fidélisation, une performance qui se traduit par 3,5 milliards USD en nouvelles facturations, 18 % de son total actuel, ajoutées au cours de la période 2018-2019, la plus importante de toute agence média.

Le classement COMvergence conclut une année qui a commencé avec la nomination de OMD en tant qu'agence média mondiale de l'année par la principale publication commerciale américaine Adweek, suite à sa réorganisation autour d'une promesse de marque de « meilleures décisions, plus rapides ». Tout au long de 2019, l'investissement continu de l'agence dans les personnes, les produits et la technologie pour tenir cette promesse a été reconnu avec plus de 20 prix régionaux de l'agence de l'année, le premier rang de l'indice d'efficacité Effie et 28 médailles aux Cannes Lions de cette année (le plus grand nombre pour toute agence en compétition dans le festival 2019).

Selon Florian Adamski, PDG d'OMD Worldwide, « après avoir considérablement élargi la profondeur de notre offre et l'étendue de notre liste de clients en 2019, OMD aborde la nouvelle année dans une position exceptionnellement forte une fois que l'impact de toutes les victoires de 2019 sera comptabilisé. À l'aube d'une nouvelle décennie, nous sommes plus que jamais prêts à prendre de meilleures décisions, à proposer de meilleures idées et à obtenir de meilleurs résultats pour nos clients, plus rapidement. »

