Mindtree récompensée pour son excellence opérationnelle lors de la sixième édition des prix IDC Insights





La plateforme MWatch de l'entreprise affiche une nette amélioration dans les indicateurs clés

WARREN, New Jersey et BANGALORE, Inde, 12 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree, une entreprise mondiale de services technologiques et de transformation numérique, a annoncé aujourd'hui que la société a reçu le prix IDC Insights d'excellence opérationnelle pour ses services d'infrastructure informatique. Le prix récompense la plateforme MWatch de Mindtree, qui permet d'assurer des services d'infrastructure opérationnelle fiables et optimisés grâce à l'automatisation.

MWatch est une plateforme de gestion de l'infrastructure informatique offrant aux utilisateurs une vue consolidée, de bout en bout, de leur infrastructure et de leurs applications. Elle utilise des outils d'automatisation normalisant les activités, éliminant les processus manuels chronophages et augmentant la justesse et la précision. Elle permet également aux utilisateurs de comprendre et de traiter la combinaison de facteurs donnant lieu à des processus inefficaces et faisant grimper les coûts.

Les prix IDC Insights récompensent depuis six ans les réalisations des DSI et des responsables informatiques dans trois catégories : Excellence en omni-expérience, Excellence opérationnelle et Excellence en intelligence des données. Le succès de Mindtree dans la catégorie Excellence opérationnelle atteste que la plateforme MWatch a démontré des améliorations durables et quantifiables dans les principaux indicateurs de performance, comme l'efficacité opérationnelle ou la productivité des employés.

« Les infrastructures informatiques d'entreprise doivent être plus souples et réactives pour s'adapter à l'évolution des besoins professionnels », a déclaré Manas Chakraborty, le responsable mondial des services d'entreprise chez Mindtree. « La seule façon d'atteindre ce niveau de souplesse est de disposer d'une visibilité consolidée, de bout en bout, de l'infrastructure informatique pour obtenir des informations permettant d'éliminer les scories et de réduire les coûts. Nous avons créé MWatch pour aider les entreprises à exploiter leur centre de données comme une entreprise. La reconnaissance des prix IDC Insights illustre une fois de plus que MWatch constitue un ensemble d'outils très efficaces pour amener les activités au plus haut niveau de performance et de productivité. »

À propos des prix IDC Insights :

Depuis six ans, les prix IDC Insights récompensent les chefs d'entreprise et les responsables informatiques ayant imaginé, conceptualisé et réalisé avec succès une mise en oeuvre informatique amenant des résultats concrets pour leur entreprise. Spécialement conçu pour les DSI et les responsables informatiques d'aujourd'hui, ce prix est une plateforme permettant aux représentants d'établir des contacts avec leurs pairs et leurs partenaires technologiques, de prendre connaissance des idées de leaders d'opinion du monde entier et, surtout, de récompenser et de saluer les initiatives de transformation que les entreprises ont mené pour intensifier leur succès.

À propos de Mindtree

Mindtree (NSE : MINDTREE) est une société mondiale spécialisée dans le conseil et les services technologiques qui aide les entreprises à allier évolutivité et agilité pour obtenir un avantage concurrentiel. Fondée en 1999, fondamentalement numérique et aujourd'hui société du groupe Larsen & Toubro, Mindtree applique sa connaissance approfondie du domaine à ses engagements envers plus de 350 entreprises clientes pour abattre les obstacles, donner un sens à la complexité du numérique et mettre plus rapidement de nouvelles initiatives sur le marché. Nous permettons à l'informatique d'évoluer à la vitesse de l'entreprise en tirant parti des technologies émergentes et de l'efficacité fournie par la prestation continue de services pour stimuler l'innovation commerciale. Présents dans 18 pays et disposant de plus de 40 bureaux dans le monde, nous sommes sans cesse considérés comme l'un des meilleurs environnements de travail, lequel s'incarne chaque jour par notre culture du succès qui s'appuie sur 21 000 « esprits Mindtree » entrepreneurs, collaboratifs et impliqués.

Tous les noms de produits et d'entreprises mentionnés dans le présent communiqué appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

INDE

Swetha Ganesan

Mindtree Ltd

+91-9789061981

Swetha.Ganesan@mindtree.com

ÉTATS-UNIS

Erik Arvidson

Matter

+978-518-4542

mindtree@matternow.com

EUROPE

Edward Stevenson

Hotwire

+44-783-459-7877

Edward.Stevenson@hotwireglobal.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1004066/Mindtree_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 12 décembre 2019 à 07:35 et diffusé par :