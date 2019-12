LPG SYSTEMS dévoile une avancée majeure: Les patientes irradiées ayant subi une mastectomie peuvent bénéficier d'une reconstruction mammaire dans le cadre d'une intervention très peu invasive





NICE, France, 12 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Une étude pilote publiée dans la revue The Breast Journal a montré les avantages du recours à la technique Endermologie - une marque déposée de LPG SYSTEMS- pour la reconstruction mammaire après une mastectomie et une radiothérapie. Cette étude a porté sur 65 femmes ayant subi une reconstruction mammaire avec lipofilling et/ou pose d'une prothèse. Ces patientes ont choisi de ne pas subir une reconstruction par lambeau ou présentaient des contre-indications à cette procédure. 33 d'entre elles ont bénéficié de la technique Endermologie avant les procédures de reconstruction afin de préparer la peau qui a été irradiée. La quantité de graisse injectée était considérablement supérieure dans le groupe Endermologie, comparativement aux groupes témoins pour la première et la deuxième opérations de lipofilling (259,3 mL contre 150,6 mL et 251,8 mL contre 154 mL, respectivement), avec des complications grandement atténuées (3 % contre 12,5 %). Six patientes relevant du groupe Endermologie ont uniquement subi une opération de lipofilling (3 séances). Selon les rédacteurs, la technique Endermologie est susceptible d'avoir une incidence sur la qualité des tissus cutanés et sous-cutanés, aboutissant à une amélioration sur le plan esthétique et chirurgical. Les patientes n'ayant pas bénéficié du traitement d'Endermologie ont présenté des signes de faible trophicité cutanée comme la dilatation des vaisseaux, l'amincissement de la peau et la rétraction capsulaire. Les patientes ayant bénéficié du traitement d'Endermologie ont présenté une amélioration de la trophicité cutanée susceptible d'aboutir à de meilleurs résultats à long terme pour le procédé de lipofilling. L'Endermologie peut avoir une incidence sur la biologie des tissus irradiés et, par conséquent, faire émerger un créneau pertinent pour la médecine régénérative. Si une étude prospective vient confirmer ces données, l'Endermologie pourrait s'imposer comme la norme dans le cadre de la préparation des patientes aux opérations de reconstruction par lipofilling.

LPG SYSTEMS est le leader mondial de la régénération cellulaire par mécanostimulation grâce à ses technologies brevetées au service de la santé, de la beauté et du bien-être.

