La BERD investit dans une entreprise technologique turque en pleine croissance, obilet.com





La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a investi dans la plateforme de vente en ligne obilet.com, qui permet aux utilisateurs d'acheter des billets de bus et d'avion. La BERD, qui offre du financement pour des milliers de projets en soutien à la croissance locale dans les pays européens, a investi jusqu'à présent 11 milliards de dollars dans des entreprises et des projets turcs. Earlybird Venture Capital, un investisseur dans la plateforme obilet.com, a annoncé qu'il participerait également à la prochaine ronde de financement.

Yigit Gurocak, CEO de obilet.com, a déclaré que l'entreprise avait pour objectif de fournir des services à différents segments de l'industrie du transport en renforçant ses équipes en 2020 grâce à l'apport de nouveaux investissements.

La société, qui compte actuellement 400 millions de visiteurs, a pour but de vendre 18 millions de billets en 2020 !

obilet.com, qui offre des options de comparaison et d'achat de billets de bus et d'avion à plus de 150 opérateurs de bus et 1 000 compagnies aériennes, a été fondée en 2012 par deux étudiants et entrepreneurs universitaires, Ali Yilmaz et Yigit Gurocak. Yigit Gurocak, CEO de la société, a résumé ainsi les sept dernières années écoulées : « Depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, obilet.com a enregistré une croissance exceptionnelle jusqu'à atteindre 400 millions de visiteurs, et devenir le site de voyage le plus visité en Turquie ».

Grâce à cette initiative issue des rêves de deux entrepreneurs, obilet.com compte actuellement 160 employés et devrait maintenir sa croissance dans l'industrie du voyage en Turquie, et représenterait une taille d'environ 15 milliards de dollars. Yigit Gurocak a déclaré que la société a pour objectif de vendre 18 millions de billets en 2020 sur obilet.com et l'application mobile en Turquie, avec 300 millions de billets vendus au total.

La start-up turque recevra le plus important financement international

Selon les données fournies par Startups Watch, obilet.com est une start-up turque qui s'est battue pour recevoir le plus important montant de financement international au T2 2018 et lorsqu'elle a finalement obtenu cet investissement en novembre 2019, il s'agissait du plus gros investissement de 2019 jusqu'à cette date. Avec la participation de la BERD à la dernière ronde, obilet.com a reçu son quatrième cycle d'investissement en cinq ans, se plaçant ainsi en tête des secteurs turcs de technologie et du voyage. Grâce à cet investissement, obilet.com a levé 10 millions de dollars en un an.

Nommée « Meilleure application de voyage en Europe » par Mastercard en 2015, obilet.com est au huitième rang des entreprises à la croissance la plus rapide répertoriées dans le programme Deloitte Technology Fast 50 de 2017 avec un taux de croissance de 1 041 %. Plus récemment, obilet.com était également répertoriée parmi les les 100 entreprises à la croissance la plus rapide en Turquie selon les résultats d'une étude réalisée en 2019 par l'Union turque des chambres et des bourses de commerce (TOBB) et la Fondation turque pour la recherche en économie politique (TEPAV).

